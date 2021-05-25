Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Яке свято 26 травня

26 травня

26 травня українці відзначають народне свято –  Лукерії Комарниці. Воно з’явилося через низку прикмет, які пов’язані з поведінкою комарів у цей день. У давнину його називали також: Лукерія, Лукошниця, Комарниця, Лушка.

Також у цей день православні віряни відзначають Переполовення П’ятидесятниці – день, що з’єднує два великі християнські свята – Великдень та День Святої Трійці (П’ятдесятниця, Зелена неділя). Також за церковним календарем, 26 травня – мучениці Гликерії-діви і Лаодикія, стража в’язничного.

У різних країнах у цей день відзначають Всесвітній день лінді-топ (афро-американський парний танець).

Іменини 26 травня

26 травня іменини святкують: Василь, Георгій, Макар, Сергій, Олександр, Василь, Юхим, Ірина, Юрій.

Прикмети на 26 травня

  • На вулиці багато комарів – до гарної погоди.
  • Комарі пищать – чекайте дощу.
  • Якщо в цей день з’явилися комарі, то влітку буде багато ягід.
  • Якщо побачили великого комара, то це до доброго року.
  • Комарі в’ються – до тепла.
  • Багато мошок – варто чекати врожаю грибів.
  • Якщо ластівки та стрижі часто літають – до тепла.
Читайте
Коли День батька 2021

Що не можна робити 26 травня

  • Вбивати комарів.
  • Гуляти в лісі.
  • Працювати на полі чи на городі.
  • Купатися у водоймах і близько підходити до них.

Церковні свята у травні

Останній місяць весни передбачає чимало важливих церковних дат. Зокрема у травні відзначають Миколи Чудотворця, мученика Ісидора, преподобної Єфросинії та інші.

Дивіться детальний календар церковних свят на травень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка