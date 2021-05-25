26 травня українці відзначають народне свято – Лукерії Комарниці. Воно з’явилося через низку прикмет, які пов’язані з поведінкою комарів у цей день. У давнину його називали також: Лукерія, Лукошниця, Комарниця, Лушка.

Також у цей день православні віряни відзначають Переполовення П’ятидесятниці – день, що з’єднує два великі християнські свята – Великдень та День Святої Трійці (П’ятдесятниця, Зелена неділя). Також за церковним календарем, 26 травня – мучениці Гликерії-діви і Лаодикія, стража в’язничного.

У різних країнах у цей день відзначають Всесвітній день лінді-топ (афро-американський парний танець).

Іменини 26 травня

26 травня іменини святкують: Василь, Георгій, Макар, Сергій, Олександр, Василь, Юхим, Ірина, Юрій.

Прикмети на 26 травня

На вулиці багато комарів – до гарної погоди.

Комарі пищать – чекайте дощу.

Якщо в цей день з’явилися комарі, то влітку буде багато ягід.

Якщо побачили великого комара, то це до доброго року.

Комарі в’ються – до тепла.

Багато мошок – варто чекати врожаю грибів.

Якщо ластівки та стрижі часто літають – до тепла.

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Що не можна робити 26 травня

Вбивати комарів.

Гуляти в лісі.

Працювати на полі чи на городі.

Купатися у водоймах і близько підходити до них.

Церковні свята у травні

Останній місяць весни передбачає чимало важливих церковних дат. Зокрема у травні відзначають Миколи Чудотворця, мученика Ісидора, преподобної Єфросинії та інші.

Дивіться детальний календар церковних свят на травень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.