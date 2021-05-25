26 травня українці відзначають народне свято – Лукерії Комарниці. Воно з’явилося через низку прикмет, які пов’язані з поведінкою комарів у цей день. У давнину його називали також: Лукерія, Лукошниця, Комарниця, Лушка.
Також у цей день православні віряни відзначають Переполовення П’ятидесятниці – день, що з’єднує два великі християнські свята – Великдень та День Святої Трійці (П’ятдесятниця, Зелена неділя). Також за церковним календарем, 26 травня – мучениці Гликерії-діви і Лаодикія, стража в’язничного.
У різних країнах у цей день відзначають Всесвітній день лінді-топ (афро-американський парний танець).
Іменини 26 травня
26 травня іменини святкують: Василь, Георгій, Макар, Сергій, Олександр, Василь, Юхим, Ірина, Юрій.
Прикмети на 26 травня
- На вулиці багато комарів – до гарної погоди.
- Комарі пищать – чекайте дощу.
- Якщо в цей день з’явилися комарі, то влітку буде багато ягід.
- Якщо побачили великого комара, то це до доброго року.
- Комарі в’ються – до тепла.
- Багато мошок – варто чекати врожаю грибів.
- Якщо ластівки та стрижі часто літають – до тепла.
Що не можна робити 26 травня
- Вбивати комарів.
- Гуляти в лісі.
- Працювати на полі чи на городі.
- Купатися у водоймах і близько підходити до них.
Церковні свята у травні
Останній місяць весни передбачає чимало важливих церковних дат. Зокрема у травні відзначають Миколи Чудотворця, мученика Ісидора, преподобної Єфросинії та інші.
Дивіться детальний календар церковних свят на травень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.