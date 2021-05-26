Володарки імені Ірина відзначають свої іменини кілька разів на рік.

Саме ім’я має давньогрецьке походження і найімовірніше, походить від імені Ейрені, що належало давньогрецькій богині миру та спокою, а означає воно – мирна та спокійна.

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А ось святою покровителькою імені вважається великомyчениця Ірина Македонська. За свою віру вона зазнала образи та приниження і була спалена на багатті у 304 році.

У 2021 році День Ірини відзначаємо вісім разів: 29 квітня, 18 травня, 26 травня, 10 серпня, 17 серпня, 22 серпня, 26 серпня і 1 жовтня.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах і картинках з Днем ангела Ірини, щоб ви змогли привітати дорогих для вас володарок цього імені.

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Найкращі вітання з Днем ангела Іри,

Здоров’ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

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Ірусику, бажаю тобі, щоб життя твоє було світлим, як ясний та сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, мов зірки у нічному небі, для тебе завжди горять вогники у вікнах твоїх друзів і рідних.

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З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Іра. Бажаю тобі міцного здоров’я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

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Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!

Нехай прочиниться в щастя віконце,

Нехай краса твоя надалі розквітає,

Нехай ангели в житті тебе охороняють,

Завжди залишайся такою ж прекрасною —

Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,

Нехай цей вірш тобі радість несе,

Безхмарним буде завжди небосхил!

Релігійні свята у червні 2021

У червні українці відзначають чимало церковних свят, зокрема День святої Троїці та Троїцьку поминальна суботу.

Щоб не пропустити жоден важливий православний піст чи релігійне свято, дивіться календар церковних свят у червні 2021 від Фактів ICTV.