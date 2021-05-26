День ангела – Сергія 26 травня: привітання і значення імені

26 травня святкується День ангела Сергія. Іменини у чоловіка з таким ім’ям бувають 63 рази на рік.
Факти ICTV дізналися значення цього імені, а також підготували кращі привітання в СМС і листівках з Днем ангела Сергія.
Значення імені та характер Сергія
Існує дві версії походження імені Сергій. Відповідно до першої з них воно походить від римського імені Sergius, що в перекладі з латині означає – високий, вельмишановний, ясний, знатний. Таке ім’я в період Стародавнього Риму носили люди знатного роду.
За іншою версією ім’я Сергій походить від латинського словосполучення servi dei – що можна перевести як слуга Бога.
Люди із цим ім’ям найчастіше є мужніми та кмітливими. Вони можуть знайти вихід з будь-якої ситуації. Родичі Сергєєв відчувають себе поряд з ним як за кам’яною стіною.
При цьому Сергії володіють вродженим почуттям такту, що робить з них природжених дипломатів та дозволяє досягти успіху майже в будь-якій справі.
Крім того, Сергії – товариські люди з дуже розвиненою інтуїцією. Вони легко знаходять спільну мову з оточуючими і вміють привернути до себе людей.
Привітання з Днем ангела Сергія в СМС
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки й пиріг –
Все Сергій, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Хай Сергію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри.
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Сергія,
Прийми привітання!
***
Бажаю я, в день ангела, Сергій,
В житті більше гарних дій,
Хорошою людиною залишатись,
Щасливим бути й частіше посміхатись.
Хочу тобі здоров’я побажати,
І по дрібницях – не переживати.
Бажаю багато в житті перемог,
Хай буде з тобою Всевишній наш Бог!
***
І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Сергій!
Привітання з Днем ангела Сергія в листівках
Календар церковних свят на травень 2021
Цього року на травень припало безліч церковних свят. Зокрема, цього місяця святкувалися Великдень і День Миколи Чудотворця.
Ознайомитися з повним переліком церковних свят ви зможете в матеріалі Фактів ICTV.