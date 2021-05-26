День ангела – Сергія 26 травня: привітання і значення імені

26 травня святкується День ангела Сергія. Іменини у чоловіка з таким ім’ям бувають 63 рази на рік.

Факти ICTV дізналися значення цього імені, а також підготували кращі привітання в СМС і листівках з Днем ангела Сергія.

Значення імені та характер Сергія

Існує дві версії походження імені Сергій. Відповідно до першої з них воно походить від римського імені Sergius, що в перекладі з латині означає – високий, вельмишановний, ясний, знатний. Таке ім’я в період Стародавнього Риму носили люди знатного роду.

За іншою версією ім’я Сергій походить від латинського словосполучення servi dei – що можна перевести як слуга Бога.

Люди із цим ім’ям найчастіше є мужніми та кмітливими. Вони можуть знайти вихід з будь-якої ситуації. Родичі Сергєєв відчувають себе поряд з ним як за кам’яною стіною.

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При цьому Сергії володіють вродженим почуттям такту, що робить з них природжених дипломатів та дозволяє досягти успіху майже в будь-якій справі.

Крім того, Сергії – товариські люди з дуже розвиненою інтуїцією. Вони легко знаходять спільну мову з оточуючими і вміють привернути до себе людей.

Привітання з Днем ангела Сергія в СМС

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг –

Все Сергій, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Хай Сергію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри.

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Сергія,

Прийми привітання!

***

Бажаю я, в день ангела, Сергій,

В житті більше гарних дій,

Хорошою людиною залишатись,

Щасливим бути й частіше посміхатись.

Хочу тобі здоров’я побажати,

І по дрібницях – не переживати.

Бажаю багато в житті перемог,

Хай буде з тобою Всевишній наш Бог!

***

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Сергій!

Привітання з Днем ангела Сергія в листівках



















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