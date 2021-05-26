Згідно з місячним календарем стрижок на травень 2021 року, в цей період буде багато сприятливих днів для стрижки та фарбування волосся.

Однак не варто забувати, що для зміни іміджу потрібно підібрати хороший день, оскільки несприятливі дати можуть викликати погіршення самопочуття або настрою.

Звичайно ж, своєю чергою, це вплине на стан волосся після стрижки та фарбування. Адже всім дівчатам хочеться, щоб зачіска виглядала якнайкраще?

Факти ICTV підготували детальний календар стрижок на травень 2021, щоб ви змогли вибрати відповідний час для візиту до перукарні.

Місячний календар стрижок на травень 2021

Місячний астропрогноз на 1 травня

Стрижка та фарбування додадуть сил і здоров’я волоссю. Кінці будуть менше сіктися, волосся стане густішим і міцнішим, а його випадіння значно скоротиться.

Місячний астропрогноз на 2 травня

Цей день вдало підійде для стрижки та фарбування волосся. Навіть кардинальна зміна іміджу позитивно вплине на загальне самопочуття – стрижка допоможе позбутися від проблем зі здоров’ям.

Місячний астропрогноз на 3 травня

Стрижка та фарбування ніяк не вплинуть на загальний стан волосся. Однак експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий колір пройдуть успішно.

Місячний астропрогноз на 4 травня

У цей день краще не стригтися, оскільки це може негативно позначитися на загальному стані здоров’я. Однак завивка волосся зможе поліпшити настрій і привнести радості.

Місячний астропрогноз на 5 травня

Через стрижку може з’явитися лупа. У середу, 5 травня, краще уникнути фарбування і стрижки волосся, інакше незабаром воно може стати тонким та неслухняним.

Місячний астропрогноз на 6 травня

Цей день не підходить для будь-яких маніпуляцій з волоссям – після стрижки та фарбування може з’явитися лупа на шкірі голови, а завивка ще й додасть посічених кінчиків.

Місячний астропрогноз на 7 травня

У п’ятницю категорично не можна стригти волосся. Вважається, що в цей день відстрижеш своє щастя. Фарбування також може погано позначитися на загальному стані волосся.

Місячний астропрогноз на 8 травня

Цей день потрібно присвятити загальнозміцнювальним процедурам для волосся. Масаж голови прискорить ріст волосся і поліпшить його загальний стан.

Місячний астропрогноз на 9 травня

У неділю, 9 травня, не можна йти до перукарні та проводити якісь маніпуляції з волоссям. Краще провести оздоровчі процедури для поліпшення його стану.

Місячний астропрогноз на 10 травня

Цей день чудово підходить для стрижки та фарбування волосся. Будь-які експерименти позитивно вплинуть на стан волосся – воно стане красивішим, гладкішим та слухнянішим.

Місячний астропрогноз на 11 травня

11 травня не рекомендується навіть думати про зміну зачіски. Космос сьогодні обдарує вас станом гармонії. З цієї причини не рекомендуються будь-які експерименти із зачіскою і волоссям.

Місячний астропрогноз на 12 травня

12 травня – один із днів, які ідеально підходять для будь-яких експериментів з волоссям. Стрижка, фарбування в незвичайні кольори, хімічна завивка – всі процедури пройдуть успішно, а стан волосся покращиться.

Місячний астропрогноз на 13 травня

13 травня також один з найкращих днів для того, щоб зробити стрижку або пофарбувати волосся в незвичайний колір. Після процедур волосся буде краще рости, а також стане гладким та слухняним.

Місячний астропрогноз на 14 травня

Стрижка або фарбування волосся в цей день ніяк не позначаться на його стані. Однак в цей день вам можуть спасти на думку найбожевільніші ідеї – краще відкласти їх на потім і реалізувати в більш сприятливий день.

Місячний астропрогноз на 15 травня

Для залучення фінансів можна зробити нову зачіску – заплести косу або зробити хвіст. Фарбування волосся натуральними барвниками в цей день залучить нові зв’язки, які допоможуть піднятися кар’єрними сходами.

Місячний астропрогноз на 16 травня

У цей день краще провести оздоровчі процедури для волосся. У неділю також не рекомендується стригти волосся. Вважається, що стрижка в цей день може відібрати життєву енергію.

Місячний астропрогноз на 17 травня

Після стрижки в цей день волосся буде краще рости, а також стане більш слухняним та гладким. Фарбування в цей день ніяк не відобразиться на загальному стані волосся.

Місячний астропрогноз на 18 травня

Стрижка в цей день додасть вам енергії. У вівторок вас буде відвідувати безліч цікавих ідей щодо зміни іміджу. Однак краще відкласти їхнє втілення до наступного тижня.

Місячний астропрогноз на 19 травня

Стрижка в цей день позбавить вас від негативних думок і невдач. Після зміни зачіски вас переслідуватиме удача. Фарбування також позитивно вплине на загальний стан волосся.

Місячний астропрогноз на 20 травня

Четвер відмінно підходить для кардинальних змін. Давно хотіли зробити хімічну завивку або пофарбувати волосся в незвичайний колір? У цей день будь-які процедури для волосся позитивно позначаться на вашому фінансовому стані.

Місячний астропрогноз на 21 травня

У п’ятницю не рекомендується стригти та фарбувати волосся – в цей день краще відпочити та відкласти всі експерименти на інший день.

Місячний астропрогноз на 22 травня

22 травня – один з найкращих днів для стрижки та фарбування волосся, а також кардинальної зміни зачіски. Будь-які процедури в цей день позитивно позначаться на стані волосся – воно стане більш гладким та слухняним.

Місячний астропрогноз на 23 травня

Стрижка волосся і забарвлення натуральними барвниками сьогодні принесуть матеріальне благополуччя, а також посилять вашу грошову енергетику.

Місячний астропрогноз на 24 травня

У цей день відстригають весь накопичений негатив і стрес – стрижка позитивно позначиться на вашому самопочутті та стані здоров’я.

Місячний астропрогноз на 25 травня

Вівторок чудово підходить для живлення волосся, оздоровчих процедур і фарбування натуральними барвниками.

Місячний астропрогноз на 26 травня

Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, сьогодні краще не стригтися. Волосся після стрижки буде дуже неслухняним, а також може почати завиватися.

Місячний астропрогноз на 27 травня

Стрижка та фарбування волосся в цей день ніяк не позначаться на його загальному стані.

Місячний астропрогноз на 28 травня

Фарбування і тонування пройде вдало, можна навіть піти на експерименти з кольором. Хімічна завивка також не нанесе сильної шкоди волоссю.

Місячний астропрогноз на 29 травня

Стрижка додасть сил і здоров’я волоссю – воно менше сіктиметься, а також стане густішим та міцнішим.

Місячний астропрогноз на 30 травня

Стрижка в цей день несприятлива – вона може призвести до проблем зі здоров’ям, а також негативно позначитися на загальному самопочутті.

Місячний астропрогноз на 31 травня

Стрижка волосся в цей день допоможе позбутися від туги, депресії, а також неприємних спогадів. Будь-які оздоровчі процедури додадуть волоссю сил – воно менше сіктиметься і буде більш слухняним.

Гороскоп на 2021 рік

2021 рік за східним гороскопом проходитиме під знаком білого металевого Бика – саме в цей період багатьом знакам зодіаку пощастить в різних сферах. Хтось зможе знайти свою любов, хтось досягне успіхів у кар’єрі, а хтось покращить своє матеріальне становище.

Факти ICTV підготували детальний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку, щоб можна було підготуватися до несподіваного припливу щастя. Адже саме наші читачі заслужили на наплив удачі та благополуччя.