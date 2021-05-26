Повний місяць у травні 2021 року українці зможуть спостерігати наприкінці місяця. Повний місяць у фазі знаку Стрілець наступить 26 травня близько 21.00.

Повний місяць часто впливає на загальне самопочуття, у цей період люди можуть бути більш чутливими та емоційними.

Астрологи радять у цей період утриматися від операцій, пов’язаних з землею та будівництвом. Також повний місяць у травні 2021 року може негативно впливати на здоров’я і красу – від зміни зовнішності краще відмовитися.

Успішними будуть подорожі, відрядження та справи, пов’язані з юриспруденцією та реєстрацією бізнесу.

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Місячний календар на 2021 рік

Місячний календар на 2021 рік передбачає чимало вдалих днів для реалізації задуманих планів та ухвалення важливих рішень.

Також він може вказати на несприятливі дні, у які краще утриматися від спілкування та деяких справ.

Дивіться детальний місячний календар на 2021 рік у матеріалі Фактів ICTV.