27 травня відзначають День Сидора-Огуречника. За традицією, у цей день висаджували огірки.
Мученик Ісидор народився у III столітті в Олександрії. Чоловік не поклонявся язичницьким богам, через щодо його заарештували й катували.
Однак під час тортур він радісно прославляв Ісуса. Розгніваний воєначальник Нумерій наказав відтяти Ісидору язика, але той продовжував говорити, а Нумерій, навпаки, втратив мову.
Після цього Ісидора обезголовили й кинули його тіло за міською стіною. Останки мученика таємно поховали християни.
Наші предки вірили: якщо на Сидора буде гарна погода, то й урожай буде щедрим, а після свята завжди чекали на справжнє тепло.
27 травня іменини святкують Максим, Петро й Микита.
Прикмети 27 травня
- Сонячна погода – гарний урожай.
- Якщо 27 травня прилетіли стрижі, то буде тепло.
- Якщо в цей день холодно, варто чекати морозної зими.
- Похмура погода – врожаю не буде.
Чого не можна робити 27 травня
- З’ясовувати стосунки з близькими людьми.
- Прибирати в будинку.
- Прати й прасувати.
- Відмовляти в допомозі.
Коли Вознесіння Господнє 2021
Вознесіння Господнє щороку відзначають на 40-й день після Великодня. Сталим є тільки день свята – четвер шостого тижня після Світлого Христового Воскресіння.
Свято має таку назву, тому що Ісус Христос цього дня, поставши перед апостолами в Єрусалимі на горі Елеон, вознісся на небо.
Детальніше про те, коли відзначатимуть Вознесіння Господнє 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.