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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Яке свято 27 травня

27 травня_календар_свято

27 травня відзначають День Сидора-Огуречника. За традицією, у цей день висаджували огірки.

Мученик Ісидор народився у III столітті в Олександрії. Чоловік не поклонявся язичницьким богам, через щодо його заарештували й катували.

Однак під час тортур він радісно прославляв Ісуса. Розгніваний воєначальник Нумерій наказав відтяти Ісидору язика, але той продовжував говорити, а Нумерій, навпаки, втратив мову.

Після цього Ісидора обезголовили й кинули його тіло за міською стіною. Останки мученика таємно поховали християни.

Наші предки вірили: якщо на Сидора буде гарна погода, то й урожай буде щедрим, а після свята завжди чекали на справжнє тепло.

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27 травня іменини святкують Максим, Петро й Микита.

Прикмети 27 травня

  • Сонячна погода – гарний урожай.
  • Якщо 27 травня прилетіли стрижі, то буде тепло.
  • Якщо в цей день холодно, варто чекати морозної зими.
  • Похмура погода – врожаю не буде.

Чого не можна робити 27 травня

  • З’ясовувати стосунки з близькими людьми.
  • Прибирати в будинку.
  • Прати й прасувати.
  • Відмовляти в допомозі.

Коли Вознесіння Господнє 2021

Вознесіння Господнє щороку відзначають на 40-й день після Великодня. Сталим є тільки день свята – четвер шостого тижня після Світлого Христового Воскресіння.

Свято має таку назву, тому що Ісус Христос цього дня, поставши перед апостолами в Єрусалимі на горі Елеон, вознісся на небо.

Детальніше про те, коли відзначатимуть Вознесіння Господнє 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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