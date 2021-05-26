27 травня відзначають День Сидора-Огуречника. За традицією, у цей день висаджували огірки.

Мученик Ісидор народився у III столітті в Олександрії. Чоловік не поклонявся язичницьким богам, через щодо його заарештували й катували.

Однак під час тортур він радісно прославляв Ісуса. Розгніваний воєначальник Нумерій наказав відтяти Ісидору язика, але той продовжував говорити, а Нумерій, навпаки, втратив мову.

Після цього Ісидора обезголовили й кинули його тіло за міською стіною. Останки мученика таємно поховали християни.

Наші предки вірили: якщо на Сидора буде гарна погода, то й урожай буде щедрим, а після свята завжди чекали на справжнє тепло.

27 травня іменини святкують Максим, Петро й Микита.

Прикмети 27 травня

Сонячна погода – гарний урожай.

Якщо 27 травня прилетіли стрижі, то буде тепло.

Якщо в цей день холодно, варто чекати морозної зими.

Похмура погода – врожаю не буде.

Чого не можна робити 27 травня

З’ясовувати стосунки з близькими людьми.

Прибирати в будинку.

Прати й прасувати.

Відмовляти в допомозі.

Коли Вознесіння Господнє 2021

Вознесіння Господнє щороку відзначають на 40-й день після Великодня. Сталим є тільки день свята – четвер шостого тижня після Світлого Христового Воскресіння.

Свято має таку назву, тому що Ісус Христос цього дня, поставши перед апостолами в Єрусалимі на горі Елеон, вознісся на небо.

Детальніше про те, коли відзначатимуть Вознесіння Господнє 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.