27 травня Максим святкує день свій ангела. Цей чоловік – один з найкращих, які могли зустрітися на вашому шляху.

Сміливий, чарівний, харизматичний, доброзичливий, привабливий, а також імпозантний – саме так можна охарактеризувати цього чоловіка.

Саме чоловік з іменем Максим завжди перебуває в центрі уваги у дівчат – і не дивно, адже таку прекрасну людину ще потрібно пошукати.

Факти ICTV підготували яскраві привітання з днем ​​ангела Максима у СМС, віршах та листівках. Привітайте своїх чоловіків з важливим святом.

СМС привітання з Днем ангела Максима

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Вбереже від біди вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Більше радісних хвилин.

Хай щире щастя та удача

Тебе супроводжують всюди.

Ікра, машини, яхта, дача

Все це неодмінно буде.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Максима,

Прийми привітання!

***

Днів ангела в році є дуже багато,

Та ось день Максима сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Та більше радісних хвилин.

***

З Днем ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.

Привітання з Днем ангела Максима у листівках

Календар свят на червень

Згідно з календарем свят на червень 2021 року, українці відзначатимуть багато неофіційних свят. Зокрема свої святкові дати відзначать представники різних професій – журналісти, блогери, медичні працівники, митники та інші.

Однак будуть також дати, присвячені друзям, молоді та дітям. Наприклад, Міжнародний день дітей (1 червня), Міжнародний день друзів (9 червня), а також День молоді України (27 червня).