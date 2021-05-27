Погода на вихідні в Україні (29 та 30 травня 2021)

Погода на вихідних в Україні буде досить мінливою. У суботу майже на всій території України будуть дощі з грозою, а також буде парко.

У неділю дощі можуть продовжитися в західних та центральних областях України. У південних, північних та східних регіонах очікується тепла погода з невеликими опадами.

29 травня вдень на півдні буде температура від +25 до +27, на сході від +25 до +27, у центрі від +18 до +20, на півночі від +20 до +22, на заході від +18 до +22. У Києві вдень піде дощ, температура від +18 до +20.

Вночі у всіх регіонах України очікується температура повітря переважно на рівні від +10 до +15.

На півдні вночі температура від +13 до +16, на сході від +12 до +14, у центрі від +13 до +15, на півночі від +13 до +15, на заході від +10 до +15. У Києві вночі продовжиться дощ, температура від +13 до +15.

30 травня вдень на півдні буде температура від +20 до +22, на сході від +23 до +23, у центрі від +17 до +19, на півночі від +18 до +20, на заході від +15 до +18. У Києві вдень очікується дощ, температура від +17 до +19.

Вночі на території України у всіх областях температура трохи опуститься та триматиметься переважно на рівні від +9 до +11.

На півдні вночі температура від +9 до +14, на сході від +12 до +14, у центрі від +9 до +11, на півночі від +9 до +11, на заході від +5 до +9. У Києві вночі без опадів, температура від +9 до +11.

Погода влітку в Україні

Синоптики прогнозують, що погода влітку в Україні не буде дуже спекотною. Зокрема, можуть бути періоди похолодання та навіть опадів.

Однак водночас очікується тепла погода в цей сезон. Дивіться повний прогноз погоди влітку в Україні на сайті Факти ICTV.