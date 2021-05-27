Магнітні бурі можуть сильно впливати на наше самопочуття. Тривають вони зазвичай від кількох годин до кількох днів.
Цей період особливо позначається на стані метеозалежних людей, а також осіб із груп ризику. Сюди входять люди похилого віку, діти та вагітні жінки. Погано почуватися може навіть повністю здорова людина. Найпоширенішими симптомами є головний біль, підвищення тиску та втома.
Факти ICTV підготували календар магнітних бур на 2021 рік, щоб ви могли заздалегідь підготуватися до можливого погіршення самопочуття.
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Чого не можна робити під час магнітних бур
- засмагати в період активного сонця (12.00-16.00);
- фізично або психологічно навантажувати організм;
- вживати багато алкогольних напоїв та палити;
- споживати важку та жирну їжу;
- виснажувати організм дієтами;
- недостатньо спати.
Календар магнітних бур на 2021 рік
Січень:
- 1-9 січня астрологи прогнозують доволі потужні магнітні бурі;
- 12-18 січня – середня потужність магнітних потоків;
- 24-31 січня – бурі середньої інтенсивності.
Лютий:
- 9 та 15 лютого будуть сильні магнітні бурі;
- 8, 10 та 22 лютого – середні бурі;
- 7 та 27 лютого – незначні магнітні коливання.
Березень:
- з 20 до 22 березня очікується потужний магнітний спалах;
- 13 та 28 березня – бурі помірної інтенсивності.
Квітень:
- 2-4 квітня – потужні магнітні потоки;
- 8-12 квітня – слабкі бурі;
- 21 квітня – магнітна буря середньої потужності.
Травень:
- 3 травня – сильна магнітна буря;
- 11-26 травня – можуть спостерігатися середні та слабкі магнітні коливання.
2021 рік за східним календарем
У східному календарі йдеться, що 2021 рік – це рік металевого Бика. За прогнозами, він буде спокійним та успішним. Плідна праця принесе фінансовий добробут, проте для кардинальних змін потрібно буде проявити наполегливість.
Адже головна риса цієї тварини – впертість. Читайте детальніше про прикмети та прогнози на рік Бика 2021 на Фактах ICTV.