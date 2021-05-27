У Київському метро попередньо погодили правила перевезення моноколіс і самокатів

Представники спільноти легкого персонального транспорту метрополітену під час зустрічі погодили попередні правила щодо перевезення моноколіс та самокатів.

Зокрема власники моноколес мають відповідально ставитися до інших пасажирів та слідкувати за тим, що не заважати їм або не забруднити.

Водночас власникам самокатів рекомендовано їх складати, якщо колісний транспортний засіб передбачає таку функцію. Проте якщо самокат розміром понад 120 см, тоді за нього доведеться додатково заплатити.

Якщо колісний транспортний засіб має розмір понад 200 см, тоді його заборонено перевозити у метрополітені столиці.

Також за бажанням можна пройти з самокатом чи мококолесом біля контролера, проте він має побачити, що оплату проїзду та багажу зафіксували. Якщо контролера не попередили, тоді доведеться повторно оплатити.

Водночас заборонено кататися на цих транспортних засобах на платформі метро, оскільки це може привезти до важких травм. Щоб забезпечити безпеку пасажирів, метрополітен ухвалить офіційно ці зміни до правил перевезення.

Також вже набрало чинності рішення КМДА, яке передбачає безкоштовне перевезення велосипедів, проте їх потрібно транспортувати у чохлі.

Оренда велосипедів і самокатів у Києві

Наразі один з найпопулярніших засобів пересування серед молоді – це невеличкі колісні транспортні засоби. Зокрема можна орендувати у Києві велосипеди та самокати, який може стати цілком реальною заміною громадському транспорту.

Цей транспортний засіб дозволяє швидко та доволі бюджетно доїхати, якщо таксі стоїть у заторах або ви не можете йти пішки. Проте у цих двоколісних є низка недоліків. Оренда велосипедів та самокатів у Києві: які є переваги та недоліки, а також скільки це коштує – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: Київський метрополітен