28 травня усі православні християни згадують преподобного Ісаю Печерського.

28 травня – яке сьогодні свято

У світі 28 травня відзначають день республік Азербайджан і Непал. Американці святкують День дій за здоров’я жінок.

Преподобний Ісая Печерський був ченцем Києво-Печерського монастиря. У джерелах Ісаю називають чудотворцем, а ще – Ісая Працелюбний.

Його мощі зберігаються в одному із соборів Рівного. Для православних вірян преподобний Ісая – це один із покровителів чесної праці.

Окрім 28 травня, святого згадують ще 10 жовтня.

Прикмети на 28 травня

якщо схід сонця багряний, то літо буде посушливим, варто чекати пожеж;

дощ і вітер на схід, значить негода скоро припиниться;

західний вітер під низькими хмарами — пора сіяти ярицу;

якщо метелики літають низько – буде хороший урожай ярої пшениці.

Що не можна робити 28 травня

садити рослини, крім пшениці – бо не буде урожаю;

дивитися на своє відображення у воді.

Іменини 28 травня

День ангела 28 травня відзначають Макар, Дмитро, Анастасія.

Церковний календар 2021

28 травня православні віряни проводять одноденний піст.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят: дата трьох з них залежить від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Повний церковний календар 2021 дивіться на Фактах ICTV.