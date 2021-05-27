28 травня усі православні християни згадують преподобного Ісаю Печерського.
28 травня – яке сьогодні свято
У світі 28 травня відзначають день республік Азербайджан і Непал. Американці святкують День дій за здоров’я жінок.
Преподобний Ісая Печерський був ченцем Києво-Печерського монастиря. У джерелах Ісаю називають чудотворцем, а ще – Ісая Працелюбний.
Його мощі зберігаються в одному із соборів Рівного. Для православних вірян преподобний Ісая – це один із покровителів чесної праці.
Окрім 28 травня, святого згадують ще 10 жовтня.
Прикмети на 28 травня
- якщо схід сонця багряний, то літо буде посушливим, варто чекати пожеж;
- дощ і вітер на схід, значить негода скоро припиниться;
- західний вітер під низькими хмарами — пора сіяти ярицу;
- якщо метелики літають низько – буде хороший урожай ярої пшениці.
Що не можна робити 28 травня
- садити рослини, крім пшениці – бо не буде урожаю;
- дивитися на своє відображення у воді.
Іменини 28 травня
День ангела 28 травня відзначають Макар, Дмитро, Анастасія.
Церковний календар 2021
28 травня православні віряни проводять одноденний піст.
Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят: дата трьох з них залежить від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.
Повний церковний календар 2021 дивіться на Фактах ICTV.