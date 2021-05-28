28 травня відзначається день ангела Дмитра. Це ім’я пов’язують із богинею землеробства та родючості Деметрою. У перекладі з грецької мови воно означає хлібороб.
Ім’я Дмитро до цього часу не втратило популярності в Україні.
Чоловіки з таким іменем дуже активні, охоче беруться за будь-яку роботу й виконують її на найвищому рівні.
Однак трапляється, що швидко втрачають інтерес до чергового захоплення.
Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС та листівках, щоб ви могли привітати з днем ангела Дмитра своїх рідних чи знайомих.
Привітання з днем ангела Дмитра у СМС
Нехай ім’я Дмитро дарує силу,
А також мудрість та успіх.
Ангел тебе нехай захищає,
Не знати ніколи тобі лиха.
***
Дмитре, у День ангела привітання
Приймай мої,
Бажаю, щоб збулися
Всі мрії твої.
***
Я тобі бажаю, Дімо,
Сили і жити років до ста,
Під захистом ангела-захисника
Нехай збувається мрія твоя!
Привітання з днем ангела Дмитра в листівках
Коли День батька 2021
У 2021 році День батька в Україні офіційно відзначатимуть третій рік поспіль.
Започаткував його своїм указом п’ятий президент України Петро Порошенко в 2019 році.
Свято запровадили для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства й визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.
Детальніше про те, коли відзначатимуть День батька 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.