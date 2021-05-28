28 травня відзначається день ангела Дмитра. Це ім’я пов’язують із богинею землеробства та родючості Деметрою. У перекладі з грецької мови воно означає хлібороб.

Ім’я Дмитро до цього часу не втратило популярності в Україні.

Чоловіки з таким іменем дуже активні, охоче беруться за будь-яку роботу й виконують її на найвищому рівні.

Однак трапляється, що швидко втрачають інтерес до чергового захоплення.

Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС та листівках, щоб ви могли привітати з днем ангела Дмитра своїх рідних чи знайомих.

Привітання з днем ангела Дмитра у СМС

Нехай ім’я Дмитро дарує силу,

А також мудрість та успіх.

Ангел тебе нехай захищає,

Не знати ніколи тобі лиха.

***

Дмитре, у День ангела привітання

Приймай мої,

Бажаю, щоб збулися

Всі мрії твої.

***

Я тобі бажаю, Дімо,

Сили і жити років до ста,

Під захистом ангела-захисника

Нехай збувається мрія твоя!

Привітання з днем ангела Дмитра в листівках

Коли День батька 2021

У 2021 році День батька в Україні офіційно відзначатимуть третій рік поспіль.

Започаткував його своїм указом п’ятий президент України Петро Порошенко в 2019 році.

Свято запровадили для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства й визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

Детальніше про те, коли відзначатимуть День батька 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.