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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

День ангела Дмитра: найкращі привітання з іменинами

День ангела Дмитра: найкращі привітання з іменинами

28 травня відзначається день ангела Дмитра. Це ім’я пов’язують із богинею землеробства та родючості Деметрою. У перекладі з грецької мови воно означає хлібороб.

Ім’я Дмитро до цього часу не втратило популярності в Україні.

Чоловіки з таким іменем дуже активні, охоче беруться за будь-яку роботу й виконують її на найвищому рівні.

Однак трапляється, що швидко втрачають інтерес до чергового захоплення.

Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС та листівках, щоб ви могли привітати з днем ангела Дмитра своїх рідних чи знайомих.

Привітання з днем ангела Дмитра у СМС

Нехай ім’я Дмитро дарує силу,
А також мудрість та успіх.
Ангел тебе нехай захищає,
Не знати ніколи тобі лиха.

***

Дмитре, у День ангела привітання
Приймай мої,
Бажаю, щоб збулися
Всі мрії твої.

***

Я тобі бажаю, Дімо,
Сили і жити років до ста,
Під захистом ангела-захисника
Нехай збувається мрія твоя!

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Привітання з днем ангела Дмитра в листівках

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Коли День батька 2021

У 2021 році День батька в Україні офіційно відзначатимуть третій рік поспіль.

Започаткував його своїм указом п’ятий президент України Петро Порошенко в 2019 році.

Свято запровадили для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства й визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

Детальніше про те, коли відзначатимуть День батька 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pexels

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