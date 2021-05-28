Травень 2021 року щедрий на державні свята – Міжнародний день солідарності трудящих, Великдень та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Завдяки їм українці матимуть три додаткові вихідні. 1 і 2 травня припадають на суботу та неділю, тому понеділок та вівторок, 3 і 4 травня, також будуть вихідними.

9 травня – це також неділя, тому вихідний переноситься на понеділок, 10 травня.

В останній місяць весни буде чимало й інших важливих дат – як міжнародних, так і суто українських.

Повний список свят на травень 2021

1 травня – Міжнародний день солідарності трудящих

2 травня – Великдень

3 травня – Всесвітній день свободи преси, День кондитера

4 травня – Міжнародний день пожежників

5 травня – Всесвітній день акушерки, Міжнародний день боротьби за права інвалідів

6 травня – Міжнародний день без дієт

7 травня – День радіо

8 травня – День пам’яті та примирення в Україні, Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні , День матері в Україні (друга неділя травня)

, День матері в Україні (друга неділя травня) 12 травня – Всесвітній день медичних сестер, Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми

15 травня – День Європи в Україні (третя субота травня), День науки в Україні, Міжнародний день астрономії, Міжнародний день захисту клімату, Міжнародний день сім’ї

16 травня – День пам’яті жертв політичних репресій, День пам’яті померлих від СНІДу

17 травня – Всесвітній день інформаційної спільноти, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, День пульмонолога

18 травня – День боротьби за права кримськотатарського народу, День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу, Міжнародний день музеїв

19 травня – День боротьби з гепатитом

20 травня – День вишиванки (третій четвер травня), День банківських працівників України, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога

21 травня – Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку, Міжнародний день чаю

22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття

23 травня – День морської піхоти України

24 травня – День слов’янської писемності та культури, Європейський День парків

25 травня – День зниклих безвісти дітей, День філолога

29 травня – Міжнародний день миротворців ООН, День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми й алергії, День хіміка

31 травня – Всесвітній день без тютюну, Всесвітній день блондинок

Церковний календар на травень 2021

Великдень, який припадає на 2 травня, – головне православне свято травня. Проте віряни мають звернути увагу на ще дві важливі дати.

11 травня будуть Гробки (Проводи), а 9 числа – Поминання покійних воїнів, коли треба поминати своїх покійних рідних та близьких.

Повний церковний календар на травень 2021 – на Фактах ICTV.