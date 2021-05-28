Погода у травні 2021 року обіцяє бути доволі мінливою. Проте уже з 2 травня синоптики прогнозують потепління на території України.

В Укргідрометцентрі на запит Фактів ICTV розповіли, що у найближчі 10 днів погода буде мінливою.

Потепління на Великдень

Потепління в Україні синоптики очікують на старті травня. Температура повітря зросте до 14-20°, а 2 травня в Україні, крім крайнього заходу, передбачається 18-24°.

– Найтепліше буде 1-2 травня. У ці дні температура практично в усій країні становитиме 18-24°. Але знову ж таки, це потепління не триватиме довго, адже вже з 3 травня з північного заходу до України почне надходити холодніша повітряна маса. В результаті – температура знову знизиться, – зазначили в Укргідрометцентрі.

Спершу похолоднішає у західних областях, а у вівторок, 4 травня, температура знизиться в усій країні. Орієнтовно похолодання триватиме до 5 травня. У цей час температура в Україні буде в межах 6-12°. З четверга, 6 травня, температура знову почне зростати.

Згідно з прогнозами, у травні середня місячна температура в Україні передбачається на рівні 15-18°, в горах – 11-13° тепла, що на 1-1,5° вище за середні багаторічні значення.

Опади у травні

– На початку травня погода обіцяє бути доволі мінливою. Короткочасні дощі та грози очікуються в усіх областях України. Зокрема 2 травня дощі можливі практично в усій країні за винятком сходу та південного-сходу. А вже у понеділок, 3 травня, дощі пройдуть на Лівобережжі. У середині наступного тижня на півночі та у центрі України погода також обіцяє бути з дощами через циклон, – зазначили в Укргідрометцентрі.

Погода на Великдень в Україні

Синоптики прогнозують, що погода на Великдень в Україні буде прохолодною попри те, що головне церковне свято року припадає на початок травня.

Не варто очікувати на теплу погоду і протягом травня.

Докладний прогноз погоди в Україні на Великдень і травень читайте на Фактах ICTV.