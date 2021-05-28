День ангела Анастасії відзначають 28 травня. Із давньогрецької мови це ім’я означає повернення до життя.

Анастасія володіє дуже цікавими рисами характеру, які роблять таких дівчат яскравими, дивовижними й незабутніми.

Вони підкорюють серця чоловіків, хоча з ними іноді й буває нелегко. Але на таких красивих, ніжних і розумних жінок неможливо довго ображатися.

Анастасії здатні дуже ретельно вивчати будь-яку інформацію. Вони не лінуються цікавитися чимось новим, добре вчаться й намагаються завжди розвивати свої таланти.

Якщо у вашому оточенні є колега або подруга з таким ім’ям, то не забудьте привітати її з днем ангела. Для цього Факти ICTV підготували оригінальні листівки та найкращі привітання в прозі та СМС.

Привітання з днем ангела Анастасії в СМС

Хай свята Анастасія піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовольняє всі потреби.

Добром наповнить буття, здійснить усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.

***

Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Із днем ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Насті нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся й радій

Цілий рік на крилах мрій!

Привітання з днем ангела Анастасії в прозі

Анастасіє, вітаю тебе зі святом! Бажаю багато приводів для радості й посмішки. Спокою й миру в серці, успіхів у справах й особистісного зростання. Завжди мрій про краще й отримуй більше. Радуйся кожному дню, красуне!

***

Вітаю, мила Анастасіє! Бажаю літати в хмарах своїх надій і мрій, бажаю вірити в чудеса і залишатися в душі дитиною, бажаю в минуле дивитися з посмішкою, а в теперішньому відчувати неймовірне щастя, бажаю з передчуттям радості чекати майбутнє і з любов’ю в серці зустрічати кожен день.

***

Анастасіє, вітаю тебе з іменинами та бажаю всіляких гараздів, радості та щастя. Нехай твої рідні й близькі цінують тебе і люблять, нехай твої починання вдаються на “відмінно”, а будь-яке твоє рішення справджується й буде правильно зрозумілим.

***

Нехай у твоїх оченятах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових миттєвостей, здійснення всіх бажань і прихильності удачі! Ти неймовірно красиве янголятко, залишайся такою ж відкритою й доброю дівчиною!

***

Анастасіє, твоє ім’я звучить гордо! Бажаю, щоб ти завжди відчувала себе королевою, і життя твоє було схоже на прекрасну казку. Нехай кожен день трапляються справжні чудеса, настрій буде сонячним, а близькі завжди будуть поруч, готові в будь-яку хвилину підтримати та обійняти!

***

Дорога наша Настю! Природа нагородила тебе таким розмаїттям талантів! Бажаємо тобі завжди проявляти свою ніжність і водночас наполегливість, ласку й твердість, щоб досягти безумовного успіху в справах. Бажаємо тобі знайти свою вірну дорогу й відчувати себе королевою свого життя.

Привітання з днем ангела Анастасії в листівках

Коли Вознесіння Господнє 2021

Вознесіння Господнє щороку відзначають на 40-й день після Великодня. Саме в цей день Ісус Христос, поставши перед апостолами в Єрусалимі на горі Елеон, вознісся на небо.

Сталим є тільки день свята – четвер шостого тижня після Світлого Христового Воскресіння.

Детальніше про те, коли Вознесіння Господнє 2021 відзначатимуть в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.