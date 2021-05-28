Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Із днем ангела Анастасії: яскраві листівки та привітання

Дівчина_жінка_секретар_офіс-менеджер

День ангела Анастасії відзначають 28 травня. Із давньогрецької мови це ім’я означає повернення до життя.

Анастасія володіє дуже цікавими рисами характеру, які роблять таких дівчат яскравими, дивовижними й незабутніми.

Вони підкорюють серця чоловіків, хоча з ними іноді й буває нелегко. Але на таких красивих, ніжних і розумних жінок неможливо довго ображатися.

Анастасії здатні дуже ретельно вивчати будь-яку інформацію. Вони не лінуються цікавитися чимось новим, добре вчаться й намагаються завжди розвивати свої таланти.

Якщо у вашому оточенні є колега або подруга з таким ім’ям, то не забудьте привітати її з днем ангела. Для цього Факти ICTV підготували оригінальні листівки та найкращі привітання в прозі та СМС.

Привітання з днем ангела Анастасії в СМС

Хай свята Анастасія піклується про тебе,
Охороняє від біди, задовольняє всі потреби.
Добром наповнить буття, здійснить усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.

***

Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Із днем ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Насті нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся й радій
Цілий рік на крилах мрій!

Привітання з днем ангела Анастасії в прозі

Анастасіє, вітаю тебе зі святом! Бажаю багато приводів для радості й посмішки. Спокою й миру в серці, успіхів у справах й особистісного зростання. Завжди мрій про краще й отримуй більше. Радуйся кожному дню, красуне!

***

Вітаю, мила Анастасіє! Бажаю літати в хмарах своїх надій і мрій, бажаю вірити в чудеса і залишатися в душі дитиною, бажаю в минуле дивитися з посмішкою, а в теперішньому відчувати неймовірне щастя, бажаю з передчуттям радості чекати майбутнє і з любов’ю в серці зустрічати кожен день.

***

Анастасіє, вітаю тебе з іменинами та бажаю всіляких гараздів, радості та щастя. Нехай твої рідні й близькі цінують тебе і люблять, нехай твої починання вдаються на “відмінно”, а будь-яке твоє рішення справджується й буде правильно зрозумілим.

Читайте
Якого числа Трійця 2021 – дата

***

Нехай у твоїх оченятах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових миттєвостей, здійснення всіх бажань і прихильності удачі! Ти неймовірно красиве янголятко, залишайся такою ж відкритою й доброю дівчиною!

***

Анастасіє, твоє ім’я звучить гордо! Бажаю, щоб ти завжди відчувала себе королевою, і життя твоє було схоже на прекрасну казку. Нехай кожен день трапляються справжні чудеса, настрій буде сонячним, а близькі завжди будуть поруч, готові в будь-яку хвилину підтримати та обійняти!

***

Дорога наша Настю! Природа нагородила тебе таким розмаїттям талантів! Бажаємо тобі завжди проявляти свою ніжність і водночас наполегливість, ласку й твердість, щоб досягти безумовного успіху в справах. Бажаємо тобі знайти свою вірну дорогу й відчувати себе королевою свого життя.

Привітання з днем ангела Анастасії в листівках

день ангела анастасії картинки

день ангела анастасії

з днем ангела анастасії

Коли Вознесіння Господнє 2021

Вознесіння Господнє щороку відзначають на 40-й день після Великодня. Саме в цей день Ісус Христос, поставши перед апостолами в Єрусалимі на горі Елеон, вознісся на небо.

Сталим є тільки день свята – четвер шостого тижня після Світлого Христового Воскресіння.

Детальніше про те, коли Вознесіння Господнє 2021 відзначатимуть в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка