Як сплатити мито за посилку на Укрпошті

Якщо ви здійснили замовлення за кордоном, то вам доведеться сплатити за нього мито. У такому разі, окрім вартості, посилки на Укрпошті, вам потрібно розраховувати і ще на певні витрати.

Також дещо відрізнятиметься інструкція сплати митних зборів фізичними та юридичними особами. Для перших процедура дещо простіша.

Тож, щоб розібратись у всьому цьому, Факти ICTV розкажуть вам, як сплатити мито за посилку на Укрпошті.