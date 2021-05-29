Як сплатити мито за посилку на Укрпошті

Крок 1. Визначте вартість вашого відправлення
Для фізичних та юридичних осіб мито не нараховується, якщо сума відправлення не перевищує 150 євро. Може також бути і податок.
Для фізичних осіб сума мито розраховується за такою формулою:
(Вартість товару – 150 євро) × 10%
У митній службі складаються усі відповідні документи та відправляються на відділення Укрпошти. Тому людина може оплатити усю необхідну суму вже там на рахунок потрібної митниці та забрати свою посилку.
Варто також зауважити, що розрахування мита та податку відрізняється для підакцизних товарів. Їхній перелік зазначений у п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України.
Тому, якщо ви замовляєте алкогольні напої, тютюнові вироби або ж нафтопродукти, то варто проконсультуватись з фахівцем Укрпошти щодо оформлення митного контролю через електронні пошти:
- customs-broker@ukrposhta.ua;
- customs-EMS@ukrposhta.ua.
Або за номером телефону: (044) 247 88 70.
Для юридичних осіб потрібно перед отриманням посилки, якщо її вартість перевищує 150 євро, спочатку сплатити мито. А для цього потрібно надати певний перелік документів.
Крок 2. Надішліть всі необхідні документи, якщо це необхідно
Як уже згадувалось, якщо ви є юридичною особою і вартість вашого відправлення перевищує 150 євро, то ви маєте надати електронні копії відповідних документів.
Якщо відправлення здійснюється у рамках купівлі-продажу:
- Рахунок-фактуру. Він може бути двомовним або з перекладом. Також рахунок-фактура має бути завірений підписом директора, головного бухгалтера та печаткою компанії.
- Копію зовнішньо-економічного договору, якщо товар відправляється за контрактом. Він теж має бути завірений.
- Опис товару.
- Сертифікати виробника.
Якщо товар відправляється на безкоштовній основі, то потрібно надати:
- Поштову декларацію CN23/CN22, якщо це дрібна посилка.
- Рахунок-фактуру.
- Опис товару.
Крок 3. Заплатіть мито
Після відправки усіх необхідних документів, юридична особа має сплатити відсоток від суми відправлення відповідно до коду УТКЗЕД товару на відповідний рахунок тієї чи іншої митниці.
Крок 4. Заберіть посилку
Після оплати усіх необхідних сум, що стосуються мита та податків, ви можете спокійно забрати свою посилку на Укрпошті.