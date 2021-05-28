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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Яке свято 29 травня

29 травня свято

На 29 травня випадає низка неофіційних свят. Крім того, у цей день варто не забути привітати з днем ангела своїх рідних і знайомих.

29 травня – яке сьогодні свято

Приблизно у 50 країнах світу 29 травня відзначають Всесвітній день здорового травлення. Цей день вирішили окремо виділити в календарі, оскільки від гастроентерологічних захворювань страждають всі вікові групи населення.

Крім того, згідно з прогнозами ВООЗ, є ризики, що хвороби органів травлення посідатимуть одне із провідних місць у структурі захворюваності населення.

За народним календарем 29 травня святкують день Федора Житника. Цього дня селяни закінчували сіяти жито та інші ярі культури в полях.

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Прикмети на 29 травня: 

  • якщо зацвіла горобина – буде тепло;
  • якщо йде дощ і квакають жаби – погода скоро налагодиться;
  • якщо 29 травня гримить – буде хороший урожай зерна;
  • якщо ластівки на гнізда сідають – червень буде спекотним.

Що не можна робити 29 травня: 

  • не можна сваритися;
  • не можна працювати у полі після полудня;
  • не можна влаштовувати важливі зустрічі.

Іменини 29 травня

День ангела 29 травня святкують Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Модест, Муза, Микола, Петро, Федір.

Календар свят на червень

Головним християнським святом у червні вважається День Святої Трійці – Отця, Сина і Святого Духа, яке випадає на 20 число.

Також розпочинається Петрів піст, який триватиме 14 днів – з 28 червня до 11 липня. У календарі церковних свят на червень 2021 ви можете більше дізнатися про важливі дати.

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