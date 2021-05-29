Погода на 30 травня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

30 травня погодні умови в Україні можуть трохи засмутити місцевих громадян. Переважно в цей день переважатимуть дощі з грозою.

Зокрема ускладнені погодні умови будуть у західних, північних, центральних і східних областях України, дощ може продовжитися навіть вночі.

Однак водночас синоптики прогнозують, що у південних регіонах України буде сонячна погода. Втім, навіть тут може піти дощ вночі.

30 травня вдень на півдні температура від +21 до +24, на сході від +22 до +25, у центрі від +16 до +18, на півночі від +16 до +18, на заході від +12 до +16. У Києві вдень – дощ з грозою, температура від +16 до +18.

На півдні вночі температура від +11 до +16, на сході від +13 до +15, у центрі від +10 до +12, на півночі від +10 до +12, на заході від +6 до +10. У Києві вночі продовжиться дощ з грозою, температура від +10 до +12.

Погода в Україні

За останню добу погода в Україні залишала бажати кращого – кінець третього місяця весни завершується дощами з грозою.

Через ускладнені погодні умови понад 100 населених пунктів залишалися без електропостачання. Синоптики закликають українців за можливості пересидіти негоду в домашніх умовах.