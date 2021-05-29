Унаслідок ускладнення погодних умов 29 травня близько 108 населених пунктів залишилися без електропостачання.

Зокрема це відбулося через сильні пориви вітру та грозу. У регіонах через негоду спрацювала система автоматичного захисту.

Станом на ранок 23 травня, 108 населених пунктів у п’яти областях України залишилися без світла. Зокрема у Київській – 44, Чернігівській – 22, Черкаській – 15, Кіровоградській – 14 та Житомирській – 13 населених пунктів.

Наразі бригади обленерго працюють у цих місцевостях для відновлення електропостачання. Водночас ДСНС попереджає українців, що негода не відступила – у низці регіонів очікується погіршення погодних умов.

Зокрема у Києві та Київській області будуть грози (1 рівень небезпеки, жовтий). Також очікуються грози вдень у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях, значний дощ, а також град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

Погода в Україні

За останню добу погода в Україні була досить мінливою. Вдень українці ніжилися під теплим сонечком, проте надвечір почалася сильна злива з грозою.

Водночас синоптики прогнозують, що дощ в Україні триватиме ще щонайменше протягом доби, тож закликають громадян за можливості залишатися вдома.