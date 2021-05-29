Люди вже давно помітили, що Місяць та його фази впливають на все живе на планеті. Для садівників це особливо важливо, тому вони використовують посівний календар.

З огляду на подану в ньому інформацію вони можуть спланувати всі необхідні заходи для отримання врожаю. В ньому детально розписуються ідеальні дні для посіву рослин, з урахуванням впливу Місяця та знаків зодіаку на природу.

Посівний календар може стати вашим помічником у плануванні городнього сезону та допоможе зрозуміти, під час якої фази Місяця краще планувати всі посіви, посадку та пересадку рослин.

Якщо посадити конкретну культуру під час правильної місячної фази, вона краще ростиме і дасть гарний врожай. Які дні більш сприятливі для певних садових робіт, підкаже посівний календар на 2021 рік.

За допомогою посівного календаря можна точно визначити, коли краще займатися посівом овочів та фруктів і коли краще планувати їх висадження у ґрунт.

Які дні найсприятливіші, а в які не рекомендується займатися роботами на землі, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Посівний календар 2021 року

Садівники знають, як фази Місяця можуть вплинути на розсаду та коли краще посадити культуру, щоб отримати добрий врожай.

Наприклад, фаза нового Місяця вважається найсприятливішою для розсади, а повний Місяць навпаки пригнічує ріст та розвиток рослин. Посіви та посадки в ці дні можуть бути несприятливими і не дати плодючого врожаю.

Дотримуючись цих правил, землероби можуть отримати щедрий врожай.

Також у кожному місяці є несприятливі дні для посіву, посадки та будь-якої роботи на городі.

Несприятливі дні для посадки згідно з посівним календарем 2021 року.

У січні варто утриматися від робіт – 12, 21, 22 та 28 січня. У лютому несприятливо працювати на городі 11 та 27 числа. У березні – 12 та 28 числа. У цей час можна зайнятися очищенням городу. У квітні це 11 та 26 числа. У травні – 11 і 26 число.

У червні – 1 і 24 число, а у липні – 10 та 22 число. У серпні це будуть 8 та 22 числа, а в вересні 7 та 21. У жовтні розсадою заборонено займатися 6 і 20 числа.

У листопаді не варто займатися прополюванням землі 15 і 19 числа, а у грудні цей час випадає на 4 і 19 числа.