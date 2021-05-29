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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Яке свято 30 травня

весна

30 травня українські віряни відзначають день святих Євдокії та Ондрона, який згідно з християнським писанням вважається сторожем воріт до раю.

Також цей день християни згадують святу Жанну д’Арк.

Іменини святкують: Євдокія, Адріан, Степан, Афанасій.

30 травня – День працівників поліграфії, книгорозповсюдження та видавництв України.

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Народні прикмети і традиції

  • якщо йде сильний дощ або град – літо буде дощовим;
  • традиційно цього дня працювали на землі або в саду;
  • незаміжні дівчата йшли на вечорниці, щоб знайти щасливу долю;
  • зацвіла горобина чи яблуня  – до вдалої риболовлі та хорошого кльову.

Що не можна робити сьогодні

  • забороняється приймати подарунки або піднімати з землі знайдені речі;
  • ходити на прогулянки до лісу, скверів чи парків;
  • планувати або відправлятися у довгу подорож;
  • жінкам заборонялося пекти хліб;
  • вживати алкогольні напої.

Цей день в історії

  • 1431 — спалення Жанни д’Арк в Руані;
  • 1871 — повалення Паризької комуни;
  • 1876 — підписання царем Олександром ІІ Емського указу;
  • 1942 — перший авіаналіт на Третій Рейх з боку Великої Британії;
  • 2000 — похорон українського композитора Ігоря Білозора у Львові.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували місячний календар на травень 2021 року. У ньому згадуються найголовніші християнські дати, включано з постами і поминальними днями.

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