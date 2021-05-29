30 травня українські віряни відзначають день святих Євдокії та Ондрона, який згідно з християнським писанням вважається сторожем воріт до раю.

Також цей день християни згадують святу Жанну д’Арк.

Іменини святкують: Євдокія, Адріан, Степан, Афанасій.

30 травня – День працівників поліграфії, книгорозповсюдження та видавництв України.

Читайте Місячний календар стрижок на травень 2021: сприятливі дні для зміни іміджу

Народні прикмети і традиції

якщо йде сильний дощ або град – літо буде дощовим;

традиційно цього дня працювали на землі або в саду;

незаміжні дівчата йшли на вечорниці, щоб знайти щасливу долю;

зацвіла горобина чи яблуня – до вдалої риболовлі та хорошого кльову.

Що не можна робити сьогодні

забороняється приймати подарунки або піднімати з землі знайдені речі;

ходити на прогулянки до лісу, скверів чи парків;

планувати або відправлятися у довгу подорож;

жінкам заборонялося пекти хліб;

вживати алкогольні напої.

Цей день в історії

1431 — спалення Жанни д’Арк в Руані;

1871 — повалення Паризької комуни;

1876 — підписання царем Олександром ІІ Емського указу;

1942 — перший авіаналіт на Третій Рейх з боку Великої Британії;

2000 — похорон українського композитора Ігоря Білозора у Львові.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували місячний календар на травень 2021 року. У ньому згадуються найголовніші християнські дати, включано з постами і поминальними днями.