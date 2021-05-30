День ангела Юлії відзначають декілька разів на рік, зокрема 31 травня. Цього дня православна церква вшановує пам’ять мучениці та діви Іулії Анкирської.
Значення імені Юлія
Юлія – це східноєвропейське жіноче ім’я, яке походить з давньогрецької або з латини. Давньогрецький варіант означає пухнаста, хвиляста, а латинський – липнева або та, що з роду Юліїв.
Власниці з цим іменем обдаровані унікальним почуттям гумору і гострим розумом. Також для них характерна спостережливість і кмітливість.
Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем ангела Юлії. Надішліть листівки, СМС і вірші вашим знайомим, і нехай їх завжди оберігає ангел-хранитель.
Привітання з Днем ангела Юлії у віршах та прозі
Юлія, З Днем Ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
В справах всіх – лише хвала!
Ангел, що з тобою поруч
Нехай в житті тебе веде,
І всі проблеми та негоди
Легким жестом відведе.
***
Всі тобі, Юля, побажання:
Благодаті та признання,
Будь щаслива та красива,
Всіма щиро визнана!
Нехай тебе чекає радість, удача,
Збудеться мрія на додачу,
Щоб жила ти у достатку,
В теплоті, добрі та в статках!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Юля вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Юля вітає!
***
Вітаю тебе, дорога Юленька, з Днем Ангела! Хочу побажати неймовірно щасливого життя, наповненого успіхом, веселощами, добром і радістю. Нехай твоя любов буде чистою і світлою, нехай душа радіє кожному світанку і заходу, нехай серце прагне до добрих вчинків і вічного блага!
***
Юлю, з щирого серця бажаю тобі багато радості та щастя! Нехай кожен день буде сповнений везіння, барвистих моментів і нових можливостей! Бажаю тобі завжди купатися в розкоші та жити так, як хочеться! Нехай всі твої бажання збуваються, немов за помахом чарівної палички!
***
Вітаю тебе, Юлію, з твоїм прекрасним святом – Днем Ангела! Хочу тобі побажати відмінної удачі та неймовірних успіхів, великих перемог і значних досягнень, щирої радості та доброго здоров’я, світлої надії та неземного кохання!
Привітання у листівках
Календар церковних свят 2021
У календарі церковних свят на 2021 рік налічується багато важливих дат. Зокрема, на початку червня припадає Вознесіння Господнє, а вже у середині першого місяця літа українці святкуватимуть День Святої Трійці.
Водночас наприкінці червня розпочнеться початок багатоденного Петрівського посту, а згодом – інші важливі церковні свята. Факти ICTV опублікували детальний церковний календар на 2021 рік, щоб можна було підглянути та дізнатися, яке свято відбудеться незабаром.