30 травня в Україні відзначають День Києва 2021. Його щороку святкують в останню неділю весни.

Саме в цей день як ніколи доречно пригадати історію міста, визначні події, а також видатних людей, які народилися в місті та своєю працею принесли йому славу.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з топ-10 відомих людей, які народилися в українській столиці.

Михайло Булгаков

Всесвітньо відомий письменник, автор романів Майстер і Маргарита, Біла гвардія та Дні Турбіних народився у Києві в 1891 році. Він згадував місто в своїх творах, а кияни й зараз можуть прогулятися кімнатами його дому, з якого нині зробили музей.

Ігор Сікорський

Авіаконструктор та автор першого чотиримоторного літака, важкого чотиримоторного бомбардувальника й пасажирського літака з’явився на світ у Києві в 1889 році. У 1918 році він емігрував до США, де створив свою компанію Sikorsky Aircraft.

Рейнгольд Глієр

Композитор народився в 1875 році в Києві. Навчався в столиці, закінчив Київське музичне училище, у ньому й викладав. Був директором Київської консерваторії. Автор відомих балетів Червоний мак і Мідний вершник.

Голда Меїр

П’ятий прем’єр-міністр Ізраїлю народилася в Києві в 1898 році. Жінка очолювала МЗС та МВС Ізраїлю.

Володимир Горовиць

Всесвітньо відомий піаніст, один із кращих музикантів ХХ століття народився в 1902 році в Києві. Він закінчив Київське музичне училище. Причетністю до його виховання може похвалитися й Київська консерваторія. У 1925 році піаніст емігрував за кордон, де грав та викладав.

Казимир Малевич

Видатний художник, автор Чорного квадрату та один із засновників кубофутуризму з’явився на світ у Києві в 1878 році. Деякі статті з мистецтвознавства він написав саме українською, а в анкетах часто називав себе українцем.

Серж Лифар

Танцюрист та видатний хореограф ХХ століття народився в Києві в 1904 році. Прославився як соліст Російського балету Сергія Дягілєва, пізніше виступав та викладав у паризькому театрі Гранд Опера.

Олександр Вертинський

Співак, актор, автор пісні Ваши пальцы пахнут ладаном народився на світ у 1889 році в Києві. Саме в українській столиці він розпочав кар’єру естрадного виконавця, а пізніше з концертами об’їздив увесь світ.

Максиміліан Волошин

Поет, художник, автор циклу Кіммерійські сутінки народився в Києві в 1877 році. Виїхав зі столиці в дитячому віці.

Валерій Лобановський

Знаменитий спортсмен та наставник Динамо народився в Києві у 1939 році. Закінчив КПІ, грав та тренував клуб. Нині його ім’я має один із київських стадіонів.

День Києва 2021

30 травня в столиці відзначають День Києва 2021. Формат заходів адаптовано до карантинних вимог.

Основними локаціями стануть Арка дружби народів та Співоче поле.

Ознайомитись із програмою заходів святкування Дня Києва 2021 можна в матеріалі Фактів ICTV.