Станом на ранок 30 травня близько 34 населених пунктів залишилися без електропостачання через ускладнення погодних умов.

У цих місцевостях спрацювали системи автоматичного захисту, тож 34 населені пункти у трьох областях залишилися без світла.

Зокрема через сильні пориви вітру та грозу у Дніпропетровській (17), Запорізькій (10) та Донецькій (7) області місцеві жителі наразі без електрики.

Також через дощі 30-31 травня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська та Івано-Франківська області), Прута та Сірету відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,2 – 1,3 м.

Синоптики прогнозують, що це обійдеться без негативних наслідків. Водночас у місцях проходження сильних злив ймовірне формування значного схилового та місцевого стоку.

Погода в Україні

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у низці регіонів України. Зокрема у багатьох областях переважатимуть дощі з грозою.

Очікується, що сильний дощ продовжиться також і вночі. Повний прогноз погоди в Україні на 30 травня дивіться у матеріалі на сайті Факти ICTV.