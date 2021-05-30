Докладний гороскоп на ретроградний рух Меркурія склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Уже з 30 травня розпочнеться ретроградний рух Меркурія, який триватиме до 23 червня. Планета пройде через Близнюків – це знак керування небесного тіла, тому ретрофаза відчуватиметься максимально сильно.

Як ретроградний Меркурій може вплинути на людину, Фактам ICTV розповіла астролог Марина Скаді.

Знак Близнюки належить до мутабельного хреста, який збирає та передає далі інформацію, знання або ідеї. Саме в цьому полягає завдання мутабельного повітря – бути посередником у будь-якому процесі взаємообміну.

Ретроградний рух небесного тіла через знак Близнюки впливає на бізнес. У цей період він може постраждати від хибних розрахунків, невірного аналізу або рішення. Багато хто в цей час не знає, чого хоче, тому відмовляється від угод.

Врахуйте, що в період ретроградного Меркурія потрібно більше часу, енергії та сил для вирішення різноманітних питань. Виникають складнощі в поїздках, проблеми з документами, з’являються помилки та сповільнюється робота.

Із 30 травня до 23 червня не рекомендується починати нові справи, а запізнення, перебої зі зв’язком, втрата ключів, важливих паперів, вихід з ладу техніки тощо – це звичайне явище в ретроградність Меркурія.

У цей період найкраще зайнятися справами, які ви довго відкладали. Зупинитися, проаналізувати своє життя та провести роботу над помилками. Саме в цей час часто виходить повернути людей, з якими припинилися стосунки.

Варто зазначити, що перший період червня буде особливо складним – напружений аспект Меркурія та Нептуна, крім того, до 11 червня – коридор затемнень. У цей період люди схильні до обману, інтриг і пліток. Збільшується кількість крадіжок, втрати документів або ключів.

Із 14 червня справи підуть на краще, проте поспішати все одно не варто.

Що таке ретроградний Меркурій

Найближча до Сонця планета – Меркурій, саме через неї виражається свідома сторона людини. Іноді здається, що планета зупиняється та рухається в інший бік – це і є явище ретроградності Меркурія. Насправді це лише візуальне сприйняття, яке не відповідає реальному руху небесного тіла.

Астрологи виділяють періоди ретроградності тільки трьох планет – Меркурія, Венери та Марса, тому що вони найближчі до Землі.

Вони вважають, що в цей складний період планета негативно впливає на багато сфер життя.

Ретроградний Меркурій трапляється три рази на рік. У 2021 році його перший період припав на 30 січня – 21 лютого. Другий — 30 травня – 23 червня. Третій — 27 вересня – 18 жовтня. Детальніше про те, що таке ретроградний Меркурій та як він впливає на людину – читайте на Фактах ICTV.