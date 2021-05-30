31 травня 2021 року святкується Всесвітній день без тютюну. Його в 1987 році заснувала Всесвітня організація охорони здоров’я, щоб звернути увагу громадськості до проблеми смертності, що викликано палінням тютюну.

31 травня – яке сьогодні свято

Також цього дня відзначається Всесвітній день білявок. За однією з версій свято було засновано американськими білявками-адвокатесами, оскільки колеги чоловічої статі не сприймали їх серйозно і перешкоджали їхньому кар’єрному підвищенню. Через кілька років популярність свята поширилася і на інші країни.

За іншою версією причиною виникнення свята став вихід у 2001 році комедії Білявка в законі.

Крім того, згідно з православним календарем цього дня вшановують пам’ять мученика Феодота Анкірського.

Прикмети на 31 травня

Якщо місяць блідий – чекай на дощ, а якщо ясний і яскравий – буде посуха;

якщо комарі збираються в хмари – погода буде теплою;

якщо сонце занурилося в серпанок – пройде сильний дощ;

якщо сонце затягли хмари – до сильної негоди;

якщо дикі кабани цього дня вийшли з боліт – літо буде дощовим;

якщо відсиріли листя осики – до поганого літа;

Що не можна робити 31 травня

Неодруженим дівчатам цього дня не можна сидіти вдома на самоті, інакше знайти другу половинку не вийде;

не можна обертатися на оклики, оскільки цього дня вас може покликати нечиста сила, а той, хто обернеться на її поклик – буде жити в бідах і нещастях;

не можна брати в руки гребінець, на якому залишилися волосся – це може спровокувати важкі хвороби, які буде дуже складно вилікувати.

Іменини 31 травня

31 травня День ангела святкують: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Христина, Макар, Михайло, Павло, Петро, ​​Юлія.