Гороскоп на тиждень, з 31 травня до 6 червня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 31 травня до 6 червня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Цей тиждень у коридорі затемнень – між місячним і сонячним. У такі коридори ми часто завершуємо ситуації, які тягнуться з минулого. До того ж 31 травня починається період ретроградного Меркурія, так що наше основне завдання – побачити в ретроспективі перспективу. Загальна рекомендація: не починаємо нових проектів, якщо вони не є логічним продовженням проектів минулих. Краще не купувати нічого коштовного. Якщо вже вирішите купити, то уважно перевіряйте наявність гарантійного талона. Дрібний шрифт у договорах стає особливо важливим. Як засвідчує практика, саме ці пункти потім виявляються найважливішими. Ближче до кінця тижня посилюється ризик аварій, травм, скандалів і будь-якої іншої агресивної поведінки. На вихідних краще виїхати у спокійне місце і та провести час з тим, з ким скандали не страшні.

Гороскоп для Овнів

Навколо вас відбувається пожвавлення. Можуть з’явитися люди, яких ви давно не бачили, – друзі дитинства, старі добрі знайомі, колишні сусіди. І взагалі, краще проводити час саме з хорошими знайомими, яким ви довіряєте і в яких ви впевнені. Ви можете дізнатися якусь новину, яка для інших давно вже давно не нова. Будьте обережні з усім, що чуєте. Багато що може виявитися банальною пліткою. Під кінець тижня будьте особливо обережні зі з’ясуванням стосунків, особливо в сім’ї та на роботі зі старшими людьми. Назріває конфлікт, і стримати себе може бути складно (особливо це стосується тих, хто народився після 10 квітня).

Гороскоп для Тельців

Триває період можливих фінансових втрат. Точно не час купувати і вкладати. Зашивайте кишені і перевірте пін-коди та ліміти своїх карток. У першу половину тижня може бути відчуття розтрати не тільки грошей, а й особистого ресурсу, енергії. А от із четверга має стати трохи легше. Ви можете відчути підтримку від друзів, однодумців і цілих груп людей. Це хороший період для виходу в світ і приємного дозвілля. Але це не найкращий тиждень для поїздок, тож за можливості не плануйте їх, а в дорозі будьте обережні за кермом (особливо наприкінці тижня).

Гороскоп для Близнюків

Вам зараз складно. Одне затемнення минуло, інше наближається, і між ними – цілковита плутанина. Плани доводиться створювати на льоту, інформації через вас проходить у рази більше, ніж зазвичай, і все це не допомагає зупинитися і розслабитися. А було б дуже добре, особливо тим, у кого цього чи наступного тижня дні народження. Для вас ретроспективний аналіз особливо корисний. Навряд чи ви знайдете щось нове в минулому, але згадайте, чому і як ви опинилися там, де ви є зараз. Якщо у вас були складнощі з фінансами, то з другої половини тижня цей аспект може потроху налагодитися, а у когось – всерйоз і надовго. Однак не поспішайте витрачати. Зараз можна швидко отримати і швидко втратити.

Гороскоп для Раків

Найскладнішим може виявитися кінець тижня, а у вихідні статися гучне з’ясування стосунків з партнерами. Навіть якщо ви дуже спокійні на вдачу, є ризик зірватися в крик. Тому подбайте про себе. Не забудьте приділити час собі. Знайдіть час “згадати все”, але не для того, щоб наприкінці тижня це “все” вилити на партнера, а щоб побачити стратегічну лінію свого життя. Звідки я йду? Куди прийшов? Що далі? Це ваші питання тижня.

Гороскоп для Левів

На початку тижня слід перевірити свої плани і звірити їх із планами інших людей, внести потрібні корективи і пам’ятати про те, що ви світите тільки завдяки тому, що на вас дивляться. Тож не налаштовуйте проти себе ваших глядачів, тримайте слово і допомагайте тим, хто цього потребує. Світські заходи цього тижня можуть виявитися надмірно нудними. А от полежати вдома з келихом чаю – прекрасна альтернатива для відновлення ресурсу.

Гороскоп для Дів

Діви продовжують розгрібати завали на роботі. Ви можете опинитися в центрі уваги, і на вас можуть скинути всю найскладнішу роботу. Перевіряйте і ще раз перевіряйте. Повторюю це вже другий тиждень поспіль. Ваша планета – Меркурій – нині у скрутному становищі, тож не сподівайтеся на швидке вирішення проблем. До керівництва зі скаргою теж іти не час. А от особисте життя може прояснитися ближче до кінця тижня. Виходьте у товариство, проведіть час у приємній компанії. Тільки не вдавайтеся в суперечки, а насолодіться відпочинком сповна.

Гороскоп для Терезів

Триває складний період для студентів і тих, хто складає іспити. Концентрації сприяє своєчасний відпочинок. Не найвдаліший час і для далеких поїздок. Але якщо ви вже їдете, перевіряйте документи, беріть з собою “запасні шкарпетки” на випадок затримки і просто будьте готові до несподіванок. Вони можуть бути неприємними, але переборні – а після ви згадуватимете про них із посмішкою. Якщо ви народилися у вересні, то на роботі до кінця тижня можна очікувати приємну подію, звістку або навіть премію. А ось народженим в кінці знака (середина жовтня) варто бути обережнішими у спілкуванні з керівництвом – назріває конфлікт.

Гороскоп для Скорпіонів

Наберіться терпіння і поки що не вкладайте й не купуйте нічого дорогого, особливо якщо це пов’язано з відпочинком і розвагами. Дрібний шрифт у договорах для вас особливо актуальний. З четверга непогано зайнятися самоосвітою, зануритися в якусь тему, яку ви давно хотіли вивчити, але часу не вистачало. А якщо у вас є діти, присвятіть свій час їм і займіться їхньою освітою. Наприкінці тижня ви можете бути втягнуті в конфлікти з родичами. Особливо на вихідних, коли ви можете “підірвати мозок” близьким людям. Не треба. І обережніше в дорозі.

Гороскоп для Стрільців

Як і Близнюкам вам важливо зайнятися переосмисленням і відновленням ланцюжка подій свого життя, особливо тих аспектів, що пов’язані з партнерськими стосунками. Партнери зараз можуть підводити, обманювати, а ваша довірливість дає їм змогу це зробити. Намагайтеся не підписувати важливих контрактів, не робити різких рухів (хоча б з огляду на затемнення, можливо, самі обставини вас змушуватимуть). Попри всю вашу любов до руху, зараз може бути найбільш вдалим рішенням розслабитися і відпочити вдома. Поїздки принесуть досвід, але не відпочинок.

Гороскоп для Козерогів

Усі хвороби від нервів – це ваша шпаргалка на тиждень. Дрібні, побутові питання можуть зриватися, документи губитися, техніка ламатися. Але це не привід нервувати. Все знаходиться, все ремонтується. Нерви – ні. А якщо ви народилися в останній тиждень знака (після 13 січня), то бережіть і нерви своїх половинок. Розлютитися, настояти на своєму, натиснути – це не метод. Народжені на початку знаку (до 30 грудня) можуть насолодитися значно більшим спокоєм і гармонією у стосунках, особливо у вихідні.

Гороскоп для Водоліїв

Для сімейних Водоліїв це може бути доволі напружений час, бо діти будуть головними порушниками планів. У творчих проектах можливе гальмування, не поспішайте, перегляньте те, що вже зроблено, виправте помилки, сконцентруйтеся на деталях. У них криється “самі знаєте що”. І бережіть здоров’я, особливо ті, хто народився після 13 лютого. Нарпикінці тижня може бути загострення хронічних станів. Багато сил може піти на з’ясування стосунків з підлеглими, з тими, хто допомагає вам.

Гороскоп для Риб

Для вас цей коридор затемнень може бути значущим, тому якщо ви вже бачите, що якісь теми вийшли з-під контролю минулого тижня, цього буде тільки розвиток. Ви можете втратити відчуття тилу і безпеки, виявити, що готові перевернути все в домі з ніг на голову. Але не поспішайте. Втім, краще зробити перестановку меблів, ніж виганяти рідних з дому або жертовно йти в нікуди. А з четверга у вас з’являється деяка підтримка – черпайте ресурс в улюблених заняттях, в дітях, у творчості та грі. Коли є ресурс – проблеми слабшають.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

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