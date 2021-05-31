У 2021 році День батька в Україні відзначатимуть 20 червня, у третю неділю червня. В Україні офіційно татусів зі святом вітатимуть вже третій рік поспіль.

Започаткував День батька в 2019 році своїм указом п’ятий президент України Петро Порошенко.

Свято запровадили для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства й визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

У світі День батька вперше відзначили в 1909 році в місті Спокен (штат Вашингтон, США) за ініціативи Сонори Смарт (Додд).

Жінка звернулась до влади міста з проханням запровадити День батька, коли усвідомила, що такого свята досі не було.

Таким чином їй хотілось подякувати своєму батькові Вільямові, який після смерті матері самостійно виховував шістьох дітей.

Свято хотіли провести в день народження батька Сонори 5 червня, але через брак часу на підготовку перенесли на два тижні.

Ідею святкувати День батька згодом підхопили інші міста штату, а загальнонаціональним святом воно стало в 1966 році. Тоді й визначили дату для свята – третя неділя червня.

Декретна відпустка для чоловіків

6 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про рівні можливості матері та батька в догляді за дитиною.

Документ усуває законодавчі прогалини, що обмежують право батька на декретну відпустку.

Законом запроваджено і 14-денну одноразову відпустку при народженні дитини, що оплачується коштом роботодавця.

Відповідно до закону відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визначена як рівне право кожного з батьків.

Детальніше про декретну відпустку для чоловіків читайте в матеріалі Фактів ICTV.