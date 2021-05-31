День захисту дітей 2021: куди сходити в Києві

Сьогодні, 1 червня, не тільки перший день літа, а й свято – Міжнародний день захисту дітей. У цей день для дітвори, як правило, влаштовують різноманітні розваги.

Куди піти в Києві на День захисту дітей – читайте на Фактах ICTV.

Таємниця темної матерії

Якщо ваша дитина захоплюється космосом і полюбляє дізнаватися щось нове, тоді їй точно сподобається захід, який пройде в Київському планетарії – повнокупольний фільм Таємниця темної матерії.

Ця кінострічка, тривалістю в 46 хвилин, познайомить вашу дитину з найбільшою загадкою сучасної астрофізики – що таке всесвіт та з чого він зроблений.

Де: вул. Велика Васильківська, 57/3.

О котрій: 22.00.

Вартість: 250-500 грн.

Ігроленд

Погода непередбачувана, і якщо раптом на День захисту дітей піде дощ, то завжди є альтернатива.

Чудовий варіант для святкування – KidsBoomParty в Ігроленді.

На ваше чадо чекає розважальна програма CosmosBoomParty разом з Амонг Ас (персонаж гри Among Us). А також TikTok вечірка.

Де: ТРЦ Sky Mall, третій поверх.

О котрій: 15.00.

Вартість: безкоштовно.

Robopark

Інтерактивна виставка площею в 1 200 кв.м. Буде цікаво не тільки вашій дитині, але і вам.

52 сучасних робота з усього світу, сім зон віртуальної та доповненої реальності, розробки роботехніки, майстер-класи, роботи-промоутери тощо.

Де: ТЦ Gorodok Gallery, пр-т. Степана Бандери, 23.

О котрій: з 10.00 до 21.00.

Вартість: з 4 до 14 років – 160 грн, з 14 років – 260 грн.

Парк динозаврів

Якщо ви ще не водили свою дитину до парку динозаврів, то День захисту дітей — прекрасний привід для цього.

Це не просто фігури древніх істот, вони роботизовані. Також у парку є дитячі атракціони.

Де: Гідропарк.

О котрій: з 10.00.

Вартість: від 3 до 12 років — 100 грн, з 12 років — 150 грн.

Майстер-клас Кольорові пляшечки

Якщо ваша дитина старше 4,5 років і полюбляє креативити, тоді цей майстер-клас спеціально для неї. Наповнення баночок кольоровим піском, крупою, зерном, бісером, скляними кульками тощо.

Виготовлену композицію можна використовувати в інтер’єрі.

Варто зазначити, що на майстер-клас потрібно записуватися заздалегідь.

Де: вул. м. Стельмаха 10 а, п’ятий поверх.

Ціна: 225 грн.

Київський зоопарк

Мало хто з дітей не відчуває любові до тварин. Піти в зоопарк на День захисту дітей – чудова ідея.

Ваше чадо зможе побачити вовків, ведмедів, бегемотів, левів, зебр, великих папуг та багатьох інших тварин. А також з’їсти солодку вату або морозиво.

Де: пр-т. Перемоги, 32.

О котрій: з 9.00 до 18.00.

Вартість: 120 грн, до 5 років – безкоштовно.

ВДНГ

Безпрограшний варіант, який точно сподобається вашій дитині – ВДНГ. Там можна знайти розваги для кожного не тільки на свято, але і в будь-який інший звичайний день.

Різноманітність місць для відвідування – велика -планета динозаврів, планета метеликів, мотузковий парк, контактний зоопарк, smart-майданчик Лемурашник тощо.

Де: Національний Експоцентр України.

Вартість: від 50 грн до 300 грн.

Історія Дня захисту дітей

Перша міжнародна конференція з проблем дітей відбулася в Женеві 1 червня 1925 року. Тоді вперше заявили про права дітей – заборону дитячої праці, рабства та проституції неповнолітніх.

У 1950 році ООН оголосила 1 червня днем захисту прав, життя і здоров’я дітей.

В Україні це свято почали відзначати з 1999 року. Про історію Дня захисту дітей – детальніше на Фактах ICTV.