Вже зовсім недовго залишилося до щорічної виставки E3 (Electronic Entertainment Expo). Зазвичай через це на червень призначають не так уже й багато релізів відеоігор.

Проте цього року для багатьох проектів дату виходу призначили саме на червень, а це означає, що гравці зможуть потішити себе не лише великими анонсами, але й низкою цікавих відеоігор.

Вже й не пригадати, коли влітку виходило стільки цікавих та великих відеоігор.

Факти ICTV розповідають про найочікуваніші відеоігри червня 2021 та їхні дати виходу.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Після майже 10 років тиші серія Virtua Fighter повертається з переосмисленням п’ятої частини із підзаголовком Ultimate Showdown.

Хоча відеогра є ремастером проекту, який вперше побачив світ 15 років тому, вона отримала стільки нововведень, що її можна вважати новинкою.

Розробники з нуля переробили всі локації та моделі бійців, щоб вони відповідали стандартам сучасних відеоігор. Гру повністю перенесли на рушій Dragon Engine, який використовують у серії Yakuza.

Однак сам геймплей залишиться без значних змін. Якщо ви колись грали у серію Virtua Fighter (можливо навіть в одній з відеоігор Yakuza), то знаєте, чого очікувати.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown поповниться новими режимами для гри, такими як Турнір та Ліга, в яких можуть змагатися до 16 гравців.

В нову версію відеогри також увійдуть всі 19 бійців, які з’являлися протягом усієї історії серії, зокрема й Жан Куджо і Така Араші, які були доступні лише у версії Final Showdown.

Всім фанатам файтингів варто очікувати на неймовірну конкуренцію у перші дні після виходу, адже вона буде доступна для передплатників сервісу PlayStation Plus.

Дата виходу: 1 червня

Платформи: PlayStation 4

Ratchet & Clank: Rift Apart

Червень стане чудовим місяцем для фанатів PlayStation, оскільки повернеться флагманська серія Ratchet & Clank, яка має продемонструвати, на що здатна консоль нового покоління PlayStation 5.

Сюжет відеогри розповість про нове протистояння Ретчета – одного з останніх представників раси ломбаксів, та його робо-друга Кланка доктору Нефаріосу, який нарешті може досягнути своєї “мрії” – знищити все органічне життя у всесвіті.

Цього разу він спробує зробити це за допомогою несправного пристрою, що дає змогу відкривати портали в інші виміри. І під час протистояння Ретчет і Кланк опиняться у різних вимірах.

Тепер їм доведеться шукати дорогу додому, одночасно добираючи спосіб перешкодити планам доктора Нефаріоса. Кланку в цьому допомагатиме новачок серії – ломбакс Рівет. Розробники обіцяють, що Ratchet & Clank: Rift Apart стане чудовим продовженням історії як для фанатів серії, так і для тих, хто грав лише у римейк першої частини.

Геймплей традиційно буде міксом платформеру та шутеру з нововведеннями, які частково є відсиланням до останніх проектів студії – Marvel’s Spider-Man та Sunset Overdrive. Тобто можна очікувати на ще більшу динаміку відеоігри.

Наприклад, тепер у ломбаксів буде можливість робити ривок між вимірами, який допомагатиме долати перешкоди, а також ухилятися від атак ворогів.

Головною ж фішкою ексклюзиву PlayStation 5 є моментальні подорожі між вимірами. Швидкість SSD дає можливість буквально за кілька секунд завантажувати цілі рівні, чого, за словами розробників, нині просто не досягнути на інших платформах.

Арсенал Ретчета й Рівет також поповниться новою і дещо комічною зброєю. Від звичайного пістолета до розприскувача, який перетворює ворогів на рослини.

На проходження нової пригоди Ретчета і Кланка гравці витратять від 10 до 20 годин, залежно від стилю гри. Та точно можна сказати одне – це наймасштабніша частина в серії, яка притаїла купу секретів.

Дата виходу: 11 травня

Платформи: PlayStation 5

Guilty Gear Strive

Remember you are blazing! Still your heart is blazing! (Пам’ятай, що ти палаєш! І досі серце твоє палає!) – ці рядки із заголовної теми Guilty Gear Strive й досі лунають у вухах фанатів незадовго до релізу відеогри.

Нова частина у серії файтингів Guilty Gear є продовженням Guilty Gear Xrd, але водночас повним переосмисленням серії, чим має нарешті “достукатися” до широкої аудиторії.

Якщо коротко, то Guilty Gear Strive – це бійки один на один під драйвовий рок- та метал-саундтрек.

Вдаючись у подробиці, потрібно сказати, що її творець Дайсуке Ісіватарі завжди вважав, що файтинги мають бути складними. Тому не варто очікувати, що й нова частина буде занадто легкою.

Найімовірніше, вона сповідуватиме підхід “легко почати, але важко освоїти”. Багато механік серії вирішили спростити і додали кілька нових.

Так званий Roman Canсel, що дає змогу розширити можливості для комбо, залишиться, але стане простішим для сприйняття новачками.

Більше уваги у Guilty Gear Strive приділятимуть контратакам, які даватимуть змогу відкрити опонента та проводити комбо, які за інших умов були б неможливі.

На старті гравцям буде доступно 15 бійців, але розробники потурбувалися, щоб всі вони були унікальними. Після бета-тестувань можна з впевненістю сказати, що вчити кожного з них – це як грати в абсолютно іншу гру.

Безперечно те, що вихід цієї відеогри – лише початок. Останніми роками розробники з Arc System Works адаптувалися до нових реалій в індустрії відеоігор і тепер більше зосереджуються на тривалій підтримці своїх проектів.

Це означає, що ростер бійців поповнюватиметься протягом років, з’являтимуться нові механіки і розширюватимуться старі. А чудовий онлайн-функціонал дає впевненість у тому, що кожен гравець зможе знайти рівного собі суперника.

Дата виходу: 11 червня

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, ПК

Mario Golf: Super Rush

Фанатів Nintendo цього місяця чекає нова спортивна гра Mario Golf: Super Rush, яка поєднує у собі класичну гру в гольф та, мабуть, найвідомішого персонажа відеоігор – Маріо, а також його друзів та суперників.

Крім звичайної гри в гольф, гравцям буде доступний сюжетний режим, в якому вони створять власного персонажа, щоб протистояти найкращим спортсменам з Грибного королівства.

Також серед нововведень режими Швидкісного гольфу та Гольфу-боротьби. У першому всі гравці одночасно битимуть по своєму м’ячу, а потім намагатимуться якнайшвидше дістатися його, щоб зробити наступний удар і першими загнати м’яч у лунку.

Планування наперед, здібності кожного персонажа та майстерність у грі тут матимуть значну роль.

Другий режим чимось схожий на Швидкісний гольф, але з тією різницею, що гравцям буде доступно одночасно дев’ять лунок і переможе той, хто першим зажене три м’ячі.

Mario Golf: Super Rush підходить усім, хто полюбляє змагатися з друзями у яскравих та неординарних відеоіграх.

Дата виходу: 25 червня

Платформи: Nintendo Switch

Трохи на додачу

Також ми коротко розповімо про ще кілька відеоігор, які виходять у червні 2021 року.

10 червня на PlayStation 5 з’явиться Final Fantasy VII Remake Intergrade. Вона не лише покращить графіку та роботу відеогри, але й додасть нову главу, в якій головну роль відіграватиме Юффі.

Усі власники римейку на PlayStation 4 отримають оновлення безкоштовно, а от за додаткову главу доведеться заплатити.

Також 10 червня вийде збірка Ninja Gaiden: Master Collection, яка включатиме в себе 3 частини серії Ninja Gaiden з усім додатковим контентом.

Ninja Gaiden – один з найкращих і найскладніших представників жанру Hack and Slash у сьомому поколінні ігрових консолей. Гравці на всіх актуальних платформах зможуть відчути себе сучасними ніндзя, розправляючись із ворогами швидко і стильно.

На 25 червня запланований вихід незвичайної Scarlet Nexus – злиття екшну та рольової гри в аніме-стилістиці.

Гравці зможуть взяти під контроль одного з двох персонажів, наділених паранормальними здібностями для протистояння монстрам, яких називають Інші.

У кожного з них буде власна кампанія для проходження, власні союзники та вміння, що має збагатити відеогру переграваністю.

Зіграти у незвичайний проект можна буде на всіх актуальних платформах, окрім Nintendo Switch.

Фото: PlayStation

Відео: IGN, PlayStation Україна, PlayStation, Nintendo