Вже зовсім недовго залишилося до щорічної виставки E3 (Electronic Entertainment Expo). Зазвичай через це на червень призначають не так уже й багато релізів відеоігор.
Проте цього року для багатьох проектів дату виходу призначили саме на червень, а це означає, що гравці зможуть потішити себе не лише великими анонсами, але й низкою цікавих відеоігор.
Вже й не пригадати, коли влітку виходило стільки цікавих та великих відеоігор.
Факти ICTV розповідають про найочікуваніші відеоігри червня 2021 та їхні дати виходу.
Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown
Після майже 10 років тиші серія Virtua Fighter повертається з переосмисленням п’ятої частини із підзаголовком Ultimate Showdown.
Хоча відеогра є ремастером проекту, який вперше побачив світ 15 років тому, вона отримала стільки нововведень, що її можна вважати новинкою.
Розробники з нуля переробили всі локації та моделі бійців, щоб вони відповідали стандартам сучасних відеоігор. Гру повністю перенесли на рушій Dragon Engine, який використовують у серії Yakuza.
Однак сам геймплей залишиться без значних змін. Якщо ви колись грали у серію Virtua Fighter (можливо навіть в одній з відеоігор Yakuza), то знаєте, чого очікувати.
Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown поповниться новими режимами для гри, такими як Турнір та Ліга, в яких можуть змагатися до 16 гравців.
В нову версію відеогри також увійдуть всі 19 бійців, які з’являлися протягом усієї історії серії, зокрема й Жан Куджо і Така Араші, які були доступні лише у версії Final Showdown.
Всім фанатам файтингів варто очікувати на неймовірну конкуренцію у перші дні після виходу, адже вона буде доступна для передплатників сервісу PlayStation Plus.
Дата виходу: 1 червня
Платформи: PlayStation 4
Ratchet & Clank: Rift Apart
Червень стане чудовим місяцем для фанатів PlayStation, оскільки повернеться флагманська серія Ratchet & Clank, яка має продемонструвати, на що здатна консоль нового покоління PlayStation 5.
Сюжет відеогри розповість про нове протистояння Ретчета – одного з останніх представників раси ломбаксів, та його робо-друга Кланка доктору Нефаріосу, який нарешті може досягнути своєї “мрії” – знищити все органічне життя у всесвіті.
Цього разу він спробує зробити це за допомогою несправного пристрою, що дає змогу відкривати портали в інші виміри. І під час протистояння Ретчет і Кланк опиняться у різних вимірах.
Тепер їм доведеться шукати дорогу додому, одночасно добираючи спосіб перешкодити планам доктора Нефаріоса. Кланку в цьому допомагатиме новачок серії – ломбакс Рівет. Розробники обіцяють, що Ratchet & Clank: Rift Apart стане чудовим продовженням історії як для фанатів серії, так і для тих, хто грав лише у римейк першої частини.
Геймплей традиційно буде міксом платформеру та шутеру з нововведеннями, які частково є відсиланням до останніх проектів студії – Marvel’s Spider-Man та Sunset Overdrive. Тобто можна очікувати на ще більшу динаміку відеоігри.
Наприклад, тепер у ломбаксів буде можливість робити ривок між вимірами, який допомагатиме долати перешкоди, а також ухилятися від атак ворогів.
Головною ж фішкою ексклюзиву PlayStation 5 є моментальні подорожі між вимірами. Швидкість SSD дає можливість буквально за кілька секунд завантажувати цілі рівні, чого, за словами розробників, нині просто не досягнути на інших платформах.
Арсенал Ретчета й Рівет також поповниться новою і дещо комічною зброєю. Від звичайного пістолета до розприскувача, який перетворює ворогів на рослини.
На проходження нової пригоди Ретчета і Кланка гравці витратять від 10 до 20 годин, залежно від стилю гри. Та точно можна сказати одне – це наймасштабніша частина в серії, яка притаїла купу секретів.
Дата виходу: 11 травня
Платформи: PlayStation 5
Guilty Gear Strive
Remember you are blazing! Still your heart is blazing! (Пам’ятай, що ти палаєш! І досі серце твоє палає!) – ці рядки із заголовної теми Guilty Gear Strive й досі лунають у вухах фанатів незадовго до релізу відеогри.
Нова частина у серії файтингів Guilty Gear є продовженням Guilty Gear Xrd, але водночас повним переосмисленням серії, чим має нарешті “достукатися” до широкої аудиторії.
Якщо коротко, то Guilty Gear Strive – це бійки один на один під драйвовий рок- та метал-саундтрек.
Вдаючись у подробиці, потрібно сказати, що її творець Дайсуке Ісіватарі завжди вважав, що файтинги мають бути складними. Тому не варто очікувати, що й нова частина буде занадто легкою.
Найімовірніше, вона сповідуватиме підхід “легко почати, але важко освоїти”. Багато механік серії вирішили спростити і додали кілька нових.
Так званий Roman Canсel, що дає змогу розширити можливості для комбо, залишиться, але стане простішим для сприйняття новачками.
Більше уваги у Guilty Gear Strive приділятимуть контратакам, які даватимуть змогу відкрити опонента та проводити комбо, які за інших умов були б неможливі.
На старті гравцям буде доступно 15 бійців, але розробники потурбувалися, щоб всі вони були унікальними. Після бета-тестувань можна з впевненістю сказати, що вчити кожного з них – це як грати в абсолютно іншу гру.
Безперечно те, що вихід цієї відеогри – лише початок. Останніми роками розробники з Arc System Works адаптувалися до нових реалій в індустрії відеоігор і тепер більше зосереджуються на тривалій підтримці своїх проектів.
Це означає, що ростер бійців поповнюватиметься протягом років, з’являтимуться нові механіки і розширюватимуться старі. А чудовий онлайн-функціонал дає впевненість у тому, що кожен гравець зможе знайти рівного собі суперника.
Дата виходу: 11 червня
Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, ПК
Mario Golf: Super Rush
Фанатів Nintendo цього місяця чекає нова спортивна гра Mario Golf: Super Rush, яка поєднує у собі класичну гру в гольф та, мабуть, найвідомішого персонажа відеоігор – Маріо, а також його друзів та суперників.
Крім звичайної гри в гольф, гравцям буде доступний сюжетний режим, в якому вони створять власного персонажа, щоб протистояти найкращим спортсменам з Грибного королівства.
Також серед нововведень режими Швидкісного гольфу та Гольфу-боротьби. У першому всі гравці одночасно битимуть по своєму м’ячу, а потім намагатимуться якнайшвидше дістатися його, щоб зробити наступний удар і першими загнати м’яч у лунку.
Планування наперед, здібності кожного персонажа та майстерність у грі тут матимуть значну роль.
Другий режим чимось схожий на Швидкісний гольф, але з тією різницею, що гравцям буде доступно одночасно дев’ять лунок і переможе той, хто першим зажене три м’ячі.
Mario Golf: Super Rush підходить усім, хто полюбляє змагатися з друзями у яскравих та неординарних відеоіграх.
Дата виходу: 25 червня
Платформи: Nintendo Switch
Трохи на додачу
Також ми коротко розповімо про ще кілька відеоігор, які виходять у червні 2021 року.
10 червня на PlayStation 5 з’явиться Final Fantasy VII Remake Intergrade. Вона не лише покращить графіку та роботу відеогри, але й додасть нову главу, в якій головну роль відіграватиме Юффі.
Усі власники римейку на PlayStation 4 отримають оновлення безкоштовно, а от за додаткову главу доведеться заплатити.
Також 10 червня вийде збірка Ninja Gaiden: Master Collection, яка включатиме в себе 3 частини серії Ninja Gaiden з усім додатковим контентом.
Ninja Gaiden – один з найкращих і найскладніших представників жанру Hack and Slash у сьомому поколінні ігрових консолей. Гравці на всіх актуальних платформах зможуть відчути себе сучасними ніндзя, розправляючись із ворогами швидко і стильно.
На 25 червня запланований вихід незвичайної Scarlet Nexus – злиття екшну та рольової гри в аніме-стилістиці.
Гравці зможуть взяти під контроль одного з двох персонажів, наділених паранормальними здібностями для протистояння монстрам, яких називають Інші.
У кожного з них буде власна кампанія для проходження, власні союзники та вміння, що має збагатити відеогру переграваністю.
Зіграти у незвичайний проект можна буде на всіх актуальних платформах, окрім Nintendo Switch.
Фото: PlayStation
Відео: IGN, PlayStation Україна, PlayStation, Nintendo