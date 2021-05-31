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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Сильна злива та гроза: в Україні погіршиться погода

Сильна злива та гроза: в Україні погіршиться погода

Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов в Україні протягом всього дня. Зокрема, найближчим часом та до кінця доби очікується дощ та гроза (1-й рівень небезпеки, жовтий).

30 травня на річках басейну Дністра очікується підйом рівнів води на 0,5-1,5 м, місцями можливий початковий вихід води на заплаву.

Водночас у місцях, де будуть сильні зливи, ймовірне формування значного схилового та місцевого стоку (1-й рівень небезпеки, жовтий).

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Також через очікувані дощі 31 травня на річках басейнів Сяну, Дністра, Прута та Сірету  рівень води підніметься на 0,2 – 1,3 м без негативних наслідків.

Погода в Україні

Укргідрометцентр прогнозує, що погода в Україні 31 травня буде дощовою та холодною, водночас очікується гроза.

Однак у північних областях зовсім інша ситуація – у цьому регіоні синоптики обіцяють теплу та суху погоду. Детальніше про погоду в Україні 31 травня – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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