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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Трійця і День батька: календар свят на червень 2021

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Незабаром до України прийде довгоочікуване літо. У червні багато наших громадян, неважаючи на карантин, планують відпустку. А допомогти здійснити її можуть додаткові вихідні на честь свят.

Про те, скільки їх у першому місяці літа 2021 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зокрема, у червні українці відзначатимуть одне державне свято – День Конституції України і одне релігійне – Трійця, а також безліч неофіційних, серед яких день молоді, день журналіста та день друзів.

Свята в червні 2021:

  • 1 червня – День захисту дітей
  • 4 червня – Міжнародний дeнь безневинних дітей – жертв агресії
  • 4 червня – День господарських судів
  • 5 червня – Всесвітній день довкілля
  • 6 червня – День працівників водного господарства
  • 6 червня – День працівників місцевої промисловості
  • 6 червня – День журналіста
  • 8 червня – Всесвітній день океанів
  • 9 червня – Міжнародний день друзів
  • 12 червня – День працівників фондового ринку
  • 13 червня – День працівників легкої промисловості
  • 14 червня – Всесвітній день донора
  • 17 червня – Всесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою
  • 18 червня – День дільничного інспектора поліції
  • 20 червня – День медичного працівника
  • 20 червня – Трійця
  • 20 червня – День батька
  • 22 червня – День скорботи тa надання почестей пам’ятi жертв війни в Україні
  • 23 червня – День державної служби України
  • 25 червня – День митної служби України
  • 26 червня – Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного звороту
  • 27 червня – День молоді
  • 28 червня – День Конституції України

Календар свят на червень 2021

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Календар державних свят на 2021 рік

Церковний календар

Із 1 до 30 квітня тривав багатоденний Великий піст. Під час посту не можна було вживати м’ясо та продукти тваринного походження.

Також із 26 квітня до 2 травня 2021 року тривав Страсний тиждень. Це був останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням, більш відомим у народі як Великдень.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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