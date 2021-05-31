Незабаром до України прийде довгоочікуване літо. У червні багато наших громадян, неважаючи на карантин, планують відпустку. А допомогти здійснити її можуть додаткові вихідні на честь свят.
Про те, скільки їх у першому місяці літа 2021 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Зокрема, у червні українці відзначатимуть одне державне свято – День Конституції України і одне релігійне – Трійця, а також безліч неофіційних, серед яких день молоді, день журналіста та день друзів.
Свята в червні 2021:
- 1 червня – День захисту дітей
- 4 червня – Міжнародний дeнь безневинних дітей – жертв агресії
- 4 червня – День господарських судів
- 5 червня – Всесвітній день довкілля
- 6 червня – День працівників водного господарства
- 6 червня – День працівників місцевої промисловості
- 6 червня – День журналіста
- 8 червня – Всесвітній день океанів
- 9 червня – Міжнародний день друзів
- 12 червня – День працівників фондового ринку
- 13 червня – День працівників легкої промисловості
- 14 червня – Всесвітній день донора
- 17 червня – Всесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою
- 18 червня – День дільничного інспектора поліції
- 20 червня – День медичного працівника
- 20 червня – Трійця
- 20 червня – День батька
- 22 червня – День скорботи тa надання почестей пам’ятi жертв війни в Україні
- 23 червня – День державної служби України
- 25 червня – День митної служби України
- 26 червня – Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного звороту
- 27 червня – День молоді
- 28 червня – День Конституції України
Церковний календар
Із 1 до 30 квітня тривав багатоденний Великий піст. Під час посту не можна було вживати м’ясо та продукти тваринного походження.
Також із 26 квітня до 2 травня 2021 року тривав Страсний тиждень. Це був останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням, більш відомим у народі як Великдень.
Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.