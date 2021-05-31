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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Заряджає телефон за 8 хвилин: Xiaomi презентувала HyperCharge

Xiaomi MI компания

Китайська компанія Xiaomi випустила новий зарядний пристрій HyperCharge, який побив світовий рекорд за швидкістю заряду.

HyperCharge розвиває потужність 200 ват у дротовому режимі і 120 ват – у бездротовому. У першому разі він заряджає телефон за вісім хвилин, у другому – за 15.

У представленому відео компанія продемонструвала, як HyperCharge зарядив смартфон Xiaomi Mi 11 Pro з батареєю на 4000 мА·год на 50% за три хвилини.

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Ще одні лідери в цій галузі – компанія Oppo. Їх зарядний пристрій VOOC може зарядити телефон за 20 хвилин.

Лінійка смартфонів від Xiaomi

Наприкінці березня компанія Xiaomi презентувала лінійку смартфонів Xiaomi Mi 11. Флагманська лінійка налічує чотири гаджети – Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra і Mi 11 Lite 5g.

Характеристики та ціни Xiaomi Mi 11 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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