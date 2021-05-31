Китайська компанія Xiaomi випустила новий зарядний пристрій HyperCharge, який побив світовий рекорд за швидкістю заряду.

HyperCharge розвиває потужність 200 ват у дротовому режимі і 120 ват – у бездротовому. У першому разі він заряджає телефон за вісім хвилин, у другому – за 15.

У представленому відео компанія продемонструвала, як HyperCharge зарядив смартфон Xiaomi Mi 11 Pro з батареєю на 4000 мА·год на 50% за три хвилини.

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Ще одні лідери в цій галузі – компанія Oppo. Їх зарядний пристрій VOOC може зарядити телефон за 20 хвилин.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl — Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021

Лінійка смартфонів від Xiaomi

Наприкінці березня компанія Xiaomi презентувала лінійку смартфонів Xiaomi Mi 11. Флагманська лінійка налічує чотири гаджети – Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra і Mi 11 Lite 5g.

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