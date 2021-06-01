Чим замінити пластиковий сміттєвий пакет

1 червня Верховна Рада заборонила використання пластикових пакетів на території України.

Чим замінити пластикові пакети – читайте на Фактах ICTV.

Прекрасною альтернативою поліетиленовим сміттєвим торбинкам можуть стати біо-пакети, які порівняно швидко розкладаються — три роки.

Чудовим рішенням буде організувати вдома роздільний збір сміття та встановити компостер або діспоузер для харчових відходів. Тоді ви зможете робити сміттєві пакети зі старої газети або будь-якого іншого непотрібного паперу.

Також можна сортувати відходи в різні відра та виносити сміття в бак разом з ними. А ще можна обійтися зовсім без пакетів. Після – просто обполоснути відро водою.

При поході в магазин поліетиленовий пакет найкраще замінити еко-сумкою (авоською). По-перше – це зручно та менше ризиків того, що вона порветься, по-друге — вона багаторазова та довго вам прослужить.

Фасувальні пакети в супермаркеті також можна замінити на еко-мішечки, проте потрібно не забувати постійно брати їх з собою.

Також наразі стають популярними крафт-пакети, зроблені з екологічно чистого матеріалу. Період їх розкладання – до одного року.

Тканинні мішечки або звичайні скляні банки відмінно підійдуть для зберігання сипучих продуктів, до всього іншого, вони набагато практичніші за пластикові.

В Україні заборонили пластикові пакети

1 червня народні депутати 297 голосами підтримали у другому читанні законопроект №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Ця заборона не стосується біорозкладних пластикових або надтонких пакетів, що призначені для пакування свіжої риби та м’яса, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Штрафи за використання пластикових пакетів – дивіться на Фактах ICTV.