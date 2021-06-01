Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Альтернатива є: чим замінити пластикові пакети

Альтернатива є: чим замінити пластикові пакети

1 червня Верховна Рада заборонила використання пластикових пакетів на території України.

Чим замінити пластикові пакети – читайте на Фактах ICTV.

Прекрасною альтернативою поліетиленовим сміттєвим торбинкам можуть стати біо-пакети, які порівняно швидко розкладаються — три роки.

Чим замінити пластиковий сміттєвий пакет

Чудовим рішенням буде організувати вдома роздільний збір сміття та встановити компостер або діспоузер для харчових відходів. Тоді ви зможете робити сміттєві пакети зі старої газети або будь-якого іншого непотрібного паперу.

Також можна сортувати відходи в різні відра та виносити сміття в бак разом з ними. А ще можна обійтися зовсім без пакетів. Після – просто обполоснути відро водою.

Чим замінити пластиковий сміттєвий пакет

При поході в магазин поліетиленовий пакет найкраще замінити еко-сумкою (авоською). По-перше – це зручно та менше ризиків того, що вона порветься, по-друге — вона багаторазова та довго вам прослужить.

Чим замінити пластиковий сміттєвий пакет

Фасувальні пакети в супермаркеті також можна замінити на еко-мішечки, проте потрібно не забувати постійно брати їх з собою.

Чим замінити пластиковий сміттєвий пакет

Також наразі стають популярними крафт-пакети, зроблені з екологічно чистого матеріалу. Період їх розкладання – до одного року.

Чим замінити пластиковий сміттєвий пакет

Тканинні мішечки або звичайні скляні банки відмінно підійдуть для зберігання сипучих продуктів, до всього іншого, вони набагато практичніші за  пластикові.

Чим замінити пластиковий сміттєвий пакет

В Україні заборонили пластикові пакети

1 червня народні депутати 297 голосами підтримали у другому читанні законопроект №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Ця заборона не стосується біорозкладних пластикових або надтонких пакетів,  що призначені для пакування свіжої риби та м’яса, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Штрафи за використання пластикових пакетів – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos, Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка