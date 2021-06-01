День захисту дітей – це чудова нагода для того, щоб вкотре згадати про важливість прав дітей. В цей день варто потішити своїх малюків та нагадати їм про батьківську турботу та любов.

Міжнародний День захисту дітей в Україні святкують 1 червня. Варто зазначити, що це свято є популярним у понад 60 країнах світу.

Найкращі привітання до Дня захисту дітей – дивіться на Фактах ICTV.

***

Ось ми і дочекались літа,

Перше червня – ваша втіха,

Бо цей день у всьому світі,

Приурочили вам дітям!

Все навкруги у квітах,

Променів сонця багато –

На планеті Земля наші діти

Відзначають нині свято.

***

Дитинство наше – в нас одне,

І хай це кожен пам’ятає !

Дитячі душі на Землі

Нехай ніхто не ображає

Нехай не кривдить діточок.

Нехай не лає за провини.

Згадай! Дорослий – ти “синок”

Недавно був також дитина.

Не раз нашкодив просто так,

Не раз не слухав маму й тата,

А ще дражнили всіх підряд …

Сестру, сусідів, свого брата.

Це все робив ти не зі зла,

Не з користі, чи лицемірства.

Робив це все – лише з добра,

Не мав в душі тоді ти звірства.

Тому любіть своїх дітей.

Учіть в любові світ пізнати.

Та у День захисту дітей

Навчіться їх не ображати!

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

Із вашим святом!

***

Милі діти,

Щастя квіточки!

Наші хлопчики

І дівчатка-дочки!

Вас ми плекаємо,

Ростимо, обожнюємо,

Як ви дорослішаєте –

Не помічаємо!

Ви – наша радість

І наші труднощі,

Так стаєте

Розумнішими і красивішими!

Ви наша гордість

І в житті везіння,

Ви – вдячне

Нас продовження!

***

У світі всі малята –

і хлопчики, й дівчата

повинні право мати

щасливими зростати.

В турботливій країні,

у люблячій родині

мужнітимуть здорові

біляві й чорноброві.

Бо очі карі й сірі

у злагоді та мирі

не плачуть, а сміються,

що “дітками” зовуться.

Історія свята День захисту дітей

В Україні День захисту дітей почали святкувати у 1999 році після того, як Леонід Кучма підписав спеціальний указ. Але у світі про цей день заговорили набагато раніше.

Детальніше про історію свята День захисту дітей – читайте на Фактах ICTV.