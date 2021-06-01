Сьогодні, 1 червня, Верховна Рада практично повністю заборонила поширення пластикових пакетів в Україні.

Голова ГО Зелена генерація Олександр Коваль допоміг розібратися, які пакети заборонені, а які можна буде використовувати – читайте на Фактах ICTV.

Тонкі, надтонкі та оксо-біорозкладні пакети потрапили під обмеження.

Фасувальні пакети, які використовуються в магазинах, також будуть заборонені до безкоштовного розповсюдження. Це означає те, що з часом на них встановлять мінімальну ціну для того, щоб стимулювати споживачів не використовувати їх.

Товсті пакети 50 мікрометрів також заборонені для безкоштовної роздачі. А ось ті, які виготовлені з крохмальної сировини, поширювати можна буде.

– Ідея не в тому, щоб заборонити пластикові пакети, а в тому, щоб перейти на більш екологічні альтернативи. Пакети з крохмалю можна компостувати, наприклад, закопати в землю, – каже Олександр.

Картонні пакети також дозволені у використанні, але найкращий варіант для покупок в магазині – це еко-сумки, які не тільки екологічні, а й багаторазові.

В Україні заборонили пластикові пакети

1 червня народні депутати підтримали у другому читанні законопроект № 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. За нього було віддано 297 голосів.

Детальніше про законопроект №2051-1, а також штрафи за використання пластикових пакетів — читайте на Фактах ICTV.