День захисту дітей 2021: історія свята

Щороку в перший день літа українці відзначають міжнародний День захисту дітей. Це важливе свято, яке нагадує батькам про необхідність захищати своїх дітей та турбуватися про них.

Як виникло свято День захисту дітей – читайте на Фактах ICTV.

В Україні День захисту дітей святкують вже 22-й рік поспіль. Вперше цю традицію започаткував президент України Леонід Кучма у 1999 році.

Але у всьому світі про цей день заговорили значно раніше. 1 червня 1925 року у Женеві відбулася перша міжнародна конференція з проблем та прав дітей.

Особливу увагу приділили забороні дитячої праці і рабства, а також торгівлі та проституції неповнолітніх.

Офіційним символом свята вважається зелений прапор, що символізує гармонію. У центрі Земля і п’ять фігурок людей, які показують єдність всіх рас і народів.

У 1950 році ООН оголосила 1 червня днем захисту прав, життя і здоров’я дітей. За їхніми даними, кожна десята дитина регулярно стає жертвою агресивної поведінки дорослих.

У 1989 році країни ООН підписали Конвенцію про права дитини, до якої Україна приєдналася у 1991 році.

Куди піти на День захисту дітей в Києві

Традиційно у міжнародний День захисту дітей батьки намагаються потішити свою малечу різноманітними розвагами. Варто зазначити, що в Києві є багато варіантів для чудового проведення часу.

Куди піти в Києві на День захисту дітей – читайте на Фактах ICTV.