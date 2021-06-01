Літо – це найдовгоочікуваніша пора року для всіх українців. Саме вона асоціюється з відпочинком, відпусткою та теплом.

У перший день літа варто привітати всіх своїх рідних та друзів яскравими листівками для того, щоб підняти їм настрій.

Найкращі картинки з першим днем літа – дивіться на Фактах ICTV.

Календар свят на червень 2021

У червні 2021 року українці зможуть добре відпочити на набратися сил, оскільки цей місяць подарує всім два додаткових неробочих дні.

Зокрема, Україна відзначатиме одне державне свято – День Конституції та одне релігійне – Трійця. Календар свят на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.