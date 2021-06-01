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Факти / Lifestyle
Валентина Чорна |

Картинки з першим днем літа

Картинки з першим днем літа

Літо – це найдовгоочікуваніша пора року для всіх українців. Саме вона асоціюється з відпочинком, відпусткою та теплом.

У перший день літа варто привітати всіх своїх рідних та друзів яскравими листівками для того, щоб підняти їм настрій.

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Найкращі картинки з першим днем літа – дивіться на Фактах ICTV.

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Календар свят на червень 2021

У червні 2021 року українці зможуть добре відпочити на набратися сил, оскільки цей місяць подарує всім два додаткових неробочих дні.

Зокрема, Україна відзначатиме одне державне свято – День Конституції та одне релігійне – Трійця. Календар свят на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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