Літо – це найдовгоочікуваніша пора року для всіх українців. Саме вона асоціюється з відпочинком, відпусткою та теплом.
У перший день літа варто привітати всіх своїх рідних та друзів яскравими листівками для того, щоб підняти їм настрій.
Найкращі картинки з першим днем літа – дивіться на Фактах ICTV.
Календар свят на червень 2021
У червні 2021 року українці зможуть добре відпочити на набратися сил, оскільки цей місяць подарує всім два додаткових неробочих дні.
Зокрема, Україна відзначатиме одне державне свято – День Конституції та одне релігійне – Трійця. Календар свят на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.