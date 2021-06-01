Компанія-видавець і розробник комп’ютерних ігор Wargaming провела дослідження гравців World of Tanks в Україні.
З’ясувалося, що двоє з трьох геймерів вважають за краще грати на комп’ютері, один – на ноутбуці.
Середньостатистичні параметри комп’ютера геймера:
- 2 ГБ відеопам’яті;
- 8 ГБ оперативної пам’яті;
- розширення екрану – 1920 на 1080;
- середнє значення пінгу – 47.
Найпопулярніші моделі процесорів, які використовують для гри – AMD Athlon II X2 250 Processor і Intel Core i5-8300H. Відеокарти основна частина гравців обирає компанії NVIDIA.
Поширені операційні системи – Windows 10. Далі – Windows 7 і Windows 8.1.
Цікаві факти про українських гравців World of Tanks:
- 91% віддає перевагу каві;
- 45% є господарем кішки.
Найпопулярніша гра в Україні
У лютому компанія NielsenIQ провела дослідження, яке показало, що найпопулярніша гра в Україні – World of Tanks. На другому місці йде FIFA20/FIFA21, далі – Minecraft, Grand Theft Auto V.
П’ятірку популярних ігор серед українських геймерів закриває Counter-Strike: Global Offensive. Детальніше про середній вік гравця та основні мотиви – читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Gagadget
Фото: Gagadget