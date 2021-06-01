Компанія-видавець і розробник комп’ютерних ігор Wargaming провела дослідження гравців World of Tanks в Україні.

З’ясувалося, що двоє з трьох геймерів вважають за краще грати на комп’ютері, один – на ноутбуці.

Середньостатистичні параметри комп’ютера геймера:

2 ГБ відеопам’яті;

8 ГБ оперативної пам’яті;

розширення екрану – 1920 на 1080;

середнє значення пінгу – 47.

Найпопулярніші моделі процесорів, які використовують для гри – AMD Athlon II X2 250 Processor і Intel Core i5-8300H. Відеокарти основна частина гравців обирає компанії NVIDIA.

Поширені операційні системи – Windows 10. Далі – Windows 7 і Windows 8.1.

Цікаві факти про українських гравців World of Tanks:

91% віддає перевагу каві;

45% є господарем кішки.

Найпопулярніша гра в Україні

У лютому компанія NielsenIQ провела дослідження, яке показало, що найпопулярніша гра в Україні – World of Tanks. На другому місці йде FIFA20/FIFA21, далі – Minecraft, Grand Theft Auto V.

П’ятірку популярних ігор серед українських геймерів закриває Counter-Strike: Global Offensive. Детальніше про середній вік гравця та основні мотиви – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Gagadget

Фото: Gagadget