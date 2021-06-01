День захисту дітей 2021: привітання в картинках

Сьогодні, в перший день літа, відзначають Міжнародний день захисту дітей. Це свято не обходиться без веселощів і розваг, проте головна його мета – привернути увагу до захисту прав дитини.

Привітання з Днем захисту дітей у картинках – дивіться на Фактах ICTV.

Історія Дня захисту дітей

В Україні історія Дня захисту дітей розпочалася в 1999 році. Тоді президент України Леонід Кучма вирішив щорічно святкувати цей день 1 червня.

Перша міжнародна конференція з проблем дітей відбулася в Женеві 1 червня 1925 року. Тоді вперше заявили про їхні права. У 1950 році ООН оголосила 1 червня днем захисту прав, життя і здоров’я дітей. Детальніше про історію Дня захисту дітей – читайте на Фактах ICTV.