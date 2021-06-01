День захисту дітей, який святкують 1 червня – це не тільки веселе свято, коли дітям влаштовують різні розваги, а й нагадування суспільству про необхідність захищати кожну дитину та її права.

Цікаві факти про День захисту дітей – читайте на Фактах ICTV.

У 2021 році свято відзначають в 71-й раз. У 1949 році в Парижі відбулася сесія Міжнародної демократичної федерації жінок. А вперше День захисту дітей відсвяткували у 1950-му. Нині 1 червня відзначають у понад 60 країнах світу.

Першу Декларацію про права дитини ООН ухвалила у 1959 році, а через 30 років представила Конвенцію про права дитини.

Україна приєдналася до Конвенції про права дитини у 1991 році.

Однак офіційно в Україні День захисту дітей став святом тільки в 1998-му, після підписання президентом Леонідом Кучмою відповідного указу.

У свята є свій символ – модель Землі на зеленому полотнищі, а навколо неї – чоловічки червоного, жовтого, синього, білого і чорного кольорів, як символ різноманітності, терпимості та єдності всіх людей.

На жаль, через сварки з батьками зникають багато дітей. І це один з фактів на користь того, що вони потребують реального захисту. За даними офісу омбудсмена, найчастіше зникають діти-підлітки, серед причин – складні стосунки з батьками. Звісно, є й випадки, коли зникнення дитини відбувається проти її волі.

Щорічно жертвами насильства стають більш 6 тис. українських дітей, більшість з них – від рук своїх батьків. За даними Офісу генпрокурора, кількість правопорушень проти дітей у 2020 році зросла на майже 20%, порівняно з 2019 роком. Понад 5,2 тис. дітей постраждали від злочинів. На 37% зросла кількість дітей, які постраждали від насильницьких дій сексуального характеру, зокрема зґвалтування.

92% українських дітей віком до 12 років мають доступ до мережі. І це великі ризики. Адже щоп’ять хвилин організація Internet Watch Foundation знаходить в інтернеті фото чи відео із сексуальним насильством над дитиною, чотири з п’яти таких матеріалів публікуються в Європі. На 40% такого контенту діти до 10 років.

Опитування Європейського бюро ВООЗ Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді (HBSC) в 2017-2018 роках в Європі і Канаді, проведений у 45 країнах, виявив зниження загального психічного благополуччя дітей в міру дорослішання. За його даними, кожен четвертий підліток скаржиться на нервозність, дратівливість або проблеми зі сном щонайменше раз на тиждень. В Україні цей показник ще вищий. Водночас кожна третя українська 15-річна дівчинка страждає від головного болю частіше одного разу на тиждень.

Це ж опитування виявило зниження вживання алкоголю і куріння серед підлітків, проте кількість нинішніх споживачів спиртних напоїв і тютюнових виробів залишається високою серед 15-річних. Зокрема, кожен п’ятий європейський підліток (20%) протягом життя був п’яний щонайменше двічі, а кожен сьомий (15%) був у стані алкогольного сп’яніння за останні 30 днів.

Календар неофіційних свят на 2021 рік

В Україні є не тільки офіційні свята, а й неофіційні, кожен з яких по-своєму важливий.

Наприклад, 14 червня – Міжнародний день блогера, 12 липня – День рибалки, а 19 серпня – Всесвітній день фотографії. Календар неофіційних свят – дивіться на Фактах ICTV.