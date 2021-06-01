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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Туреччина повернула ПЛР-тести на коронавірус для туристів: нові правила в’їзду

Відпочинок в Туреччині

Усі іноземні туристи, зокрема й українці, які з 1 червня в’їжджатимуть на територію Туреччини, повинні надати один з чотирьох обов’язкових документів.

Офіс з питань культури та туризму посольства Туреччини надав перелік:

  1. Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.
  2. Експрес-тест на антитіла SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
  3. Довідка про вакцинацію від Covid-19, проведену не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну.
  4. Або документ, який підтвержує, що особа перехворіла протягом останніх шести місяців.

Ці вимоги не стосуються транзитних пасажирів.

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Туреччина відмінила ПЛР-тести для українців

Уряд Туреччини з 15 травня скасував для туристів з України обов’язкові негативні результати ПЛР-тестування на коронавірус.

Тобто спрощені правила в’їзду для українців діяли трохи більше двох тижнів.

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