Усі іноземні туристи, зокрема й українці, які з 1 червня в’їжджатимуть на територію Туреччини, повинні надати один з чотирьох обов’язкових документів.
Офіс з питань культури та туризму посольства Туреччини надав перелік:
- Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.
- Експрес-тест на антитіла SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
- Довідка про вакцинацію від Covid-19, проведену не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну.
- Або документ, який підтвержує, що особа перехворіла протягом останніх шести місяців.
Ці вимоги не стосуються транзитних пасажирів.
Туреччина відмінила ПЛР-тести для українців
Уряд Туреччини з 15 травня скасував для туристів з України обов’язкові негативні результати ПЛР-тестування на коронавірус.
Тобто спрощені правила в’їзду для українців діяли трохи більше двох тижнів.