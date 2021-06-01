Вознесіння Господнє в 2021 християни східного обряду відзначатимуть 10 червня.

Свято щороку випадає на 40-й день після Великодня. Сталим є тільки день свята – четвер шостого тижня після Світлого Христового Воскресіння.

Має таку назву воно, тому що Ісус Христос на сороковий день після воскресіння, поставши перед апостолами в Єрусалимі на горі Елеон, вознісся на небо.

Саме тому в усі дні від Великодня до Вознесіння вітальними словами є Христос воскрес! Воістину воскрес!

У день Вознесіння Господнього в усіх храмах відбуваються урочисті служби, а паломники відвідують гору Елеон, щоб поклонитися каменю, звідки піднявся на небо Ісус Христос.

Скільки вихідних буде на Трійцю 2021

У 2021 році свято Трійці відзначатимуть у неділю, 20 червня, на 50-й день після Світлого Воскресіння Христового.

Згідно з постановою уряду, якщо державне свято випадає на суботу або неділю, вихідний переноситься на наступний робочий день.

Детальніше про те, скільки вихідних буде на Трійцю 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.