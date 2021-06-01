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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Яке свято 2 червня

2 червня свято

У 2021 році з 2 червня починають відзначати Всесвітній тиждень серцевого ритму. Щорічно вона припадає на вівторок першої повного тижня червня.

Її мета – поліпшити діагностику і лікування тих, хто страждає аритмією.

Народні прикмети на 2 червня:

  • Жаби сильно квакають – буде гарний урожай огірків.
  • Бджоли сердито жалять – до дощу.
  • Якщо 2 червня дощ, то 3 грудня випаде сніг.
  • Якщо 1 і 2 червня йде дощ, то червень буде посушливий.
  • Якщо ввечері багато роси, то наступного дня буде сонячна погода.

Що не можна робити 2 червня:

    • Не можна сваритися, особливо з рідними.
    • Не бажано їсти м’ясні продукти, краще замінити їх овочами або фруктами.

Іменини 2 червня 

У цей день іменини святкують: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.

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За православним календарем, 2 червня відзначають Знайдення мощей святителя Олексія, митрополита всієї Русі. Зараз вони поховані в Патріаршому Богоявленському соборі в Москві.

Також у цей день вшановують пам’ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, які постраждали за християнську віру.

Вихідні в червні

У червні 2021 року 10 офіційних вихідних днів. Державні та церковні свята подарують українцям два додаткових неробочих днів.

Про те, скільки вихідних буде в червні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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