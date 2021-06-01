У 2021 році свято Трійці відзначатимуть у неділю, 20 червня. Цей день ще називають П’ятдесятницею, бо випадає на 50-й день після Світлого Воскресіння Христового.
За Євангелієм, саме цього дня Святий Дух, що символізує єдність Святого Духа, Бога Отця й Бога Сина, зійшов на Ісуса Христа та Діву Марію.
Увесь тиждень після Трійці називається зеленим, оскільки вважається, що в ці дні Бог створив Землю й покрив її зеленню.
Саме тому в храмах освячують трави, гілочки дерев й зберігають їх як оберіг упродовж усього року.
У Зелену неділю люди ходять один до одного в гості та влаштовують гуляння.
Цього дня молодь водила хороводи з піснями, а дівчата ворожили на вінках.
Традиційно, саме на Трійцю потрібно свататися, а грати весілля – на Покрову, 14 жовтня.
Скільки вихідних буде на Трійцю 2021
Свято Трійці в Україні є державним святом. Оскільки випадає воно на неділю, 20 червня, українці згідно з постановою уряду матимуть додатковий вихідний.
Детальніше про те, скільки вихідних буде на Трійцю 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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