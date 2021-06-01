На вівторок, 1 червня, оголошено штормове попередження на території південних та часткого центральних регіонів країни.

Зокрема, зливи, гроза та пориви вітру до 15-20 м/с, що відповідає I рівню небезпеки (жовтий), протягом дня очікуються у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У ДСНС також попередили про підняття рiвня води дощового паводку висотою 450-490 см над нулем 2 червня на річці Днiстер і районі міста Залiщики Тернопiльської області, проте без негативних наслідків.

Погода в Україні влітку 2021

Влітку 2021 року погода в Україні буде нестабільною – періоди спеки змінюватимуться похолоданням.

Зокрема, саме таким будет червень, а липень здивує нехарактерною для цього місяця кількістю опадів, а серпень буде традиційно спекотним – до +35°.

Детальний прогноз погоди на літо 2021 в Україні – на Фактах ICTV.