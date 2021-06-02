День ангела Олени у 2021 році припадає на 3 червня. У перекладі з грецької ім’я Олена перекладається як сонячний промінь.
Жінки з таким іменем життєрадісні, добрі та веселі, однак розкритися повністю вони можуть лише поруч із близьким людям. Серед негативних рис характеру у Олен – нерішучість та мінливість.
Особливо популярним це ім’я було серед давньоруської знаті. Варто лише згадати образ Олени Прекрасної, який не раз згадувався у різних творах. Заступницею всіх Олен є свята великомучениця Олена, яка, як і її батько, загинула за християнську віру.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Олени в листівках і СМС, щоб ви потішили дорогих вам дівчат і жінок.
СМС-привітання з Днем ангела Олени
З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – благословення!
***
Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
***
Нехай під крилами своїми
Оленку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Сьогодні настали іменини
В Олени, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості щиро бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає!
Привітання у листівках з Днем ангела Олени
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