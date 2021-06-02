Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День ангела Олени: привітання у віршах, СМС та листівках

Девушка, дівчина

28 січня 2021 року в Україні святкують День ангела Олени. Святих з цим ім’ям у 2021 році вшановують дев’ять разів, найбільше іменин припадає на літні місяці.

Олена – символ вічної жіночності. У дорослому віці дівчина виглядає красивою та свіжою, точно так, як і в юності.

Уважна людина завжди може помітити невелику напруженість у поведінці дівчини. Однак при спілкуванні з Оленою не потрібно забувати, що за маскою байдужості часто ховається вразлива душа. Дівчина дуже цінує мир та спокій.

Значення імені Олена

Ім’я Олена з грецької перекладається як обрана та світла. Дівчат з таким ім’ям часто співвідносять з сонячним світлом.

Ім’я Олени також асоціюють з героїнею зі Стародавньої Греції Оленою Спартанською, через яку почалася трагічна Троянська війна.

Читайте
Православний календар 2021: церковні свята, пости й поминальні дні

У це свято (і не тільки) важливо приділити увагу всім знайомим Оленам. Кажуть, що дівчата з таким ім’ям люблять компліменти, квіти та смакоту. Факти ICTV вже подбали про це і підготували оригінальні привітання з Днем ангела Олени.

Оригінальні привітання з Днем ангела Олени у віршах

Сьогодні, Оленко, для тебе
Сонце сміється у небі
І ніжно пахнуть квіти, його теплом зігріті.
І дятел на світанні відстукав привітання,
мишка – шкряботушка посмикала за вушко,
І котик походжає — тобі добра бажає.

***

Наче зіронька у небі, Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Олена, наша люба, завжди радуєте нас.
Побажаємо сьогодні, у святковий для Вас час,
Море радості й кохання, поцілунок – ось для Вас!

***

З днем ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі бажаю,
За душу людяну та простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел збагатить натхненням,
А Бог – людським благословенням!

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З днем ангела Олено, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!

Красиві привітання з днем ангела Олени у листівках

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

Православні свята у червні 2021

Найбільше православне свято першого літнього місяця 2021 року – День Святої Трійці, який припадає на 20 червня.

Це державне свято, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль – 19, 20 та 21 червня.

Особливу увагу необхідно звернути на 19 червня, адже це Троїцька поминальна субота, коли віряни молиться за померлих рідних та близьких.

А ще у червні починається Петрів піст. Він триватиме 14 днів – з 28 червня до 11 липня.

Повний церковний календар на червень 2021 – у матеріалі на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка