28 січня 2021 року в Україні святкують День ангела Олени. Святих з цим ім’ям у 2021 році вшановують дев’ять разів, найбільше іменин припадає на літні місяці.
Олена – символ вічної жіночності. У дорослому віці дівчина виглядає красивою та свіжою, точно так, як і в юності.
Уважна людина завжди може помітити невелику напруженість у поведінці дівчини. Однак при спілкуванні з Оленою не потрібно забувати, що за маскою байдужості часто ховається вразлива душа. Дівчина дуже цінує мир та спокій.
Значення імені Олена
Ім’я Олена з грецької перекладається як обрана та світла. Дівчат з таким ім’ям часто співвідносять з сонячним світлом.
Ім’я Олени також асоціюють з героїнею зі Стародавньої Греції Оленою Спартанською, через яку почалася трагічна Троянська війна.
У це свято (і не тільки) важливо приділити увагу всім знайомим Оленам. Кажуть, що дівчата з таким ім’ям люблять компліменти, квіти та смакоту. Факти ICTV вже подбали про це і підготували оригінальні привітання з Днем ангела Олени.
Оригінальні привітання з Днем ангела Олени у віршах
Сьогодні, Оленко, для тебе
Сонце сміється у небі
І ніжно пахнуть квіти, його теплом зігріті.
І дятел на світанні відстукав привітання,
мишка – шкряботушка посмикала за вушко,
І котик походжає — тобі добра бажає.
***
Наче зіронька у небі, Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Олена, наша люба, завжди радуєте нас.
Побажаємо сьогодні, у святковий для Вас час,
Море радості й кохання, поцілунок – ось для Вас!
***
З днем ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі бажаю,
За душу людяну та простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел збагатить натхненням,
А Бог – людським благословенням!
***
Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З днем ангела Олено, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
Красиві привітання з днем ангела Олени у листівках
Православні свята у червні 2021
Найбільше православне свято першого літнього місяця 2021 року – День Святої Трійці, який припадає на 20 червня.
Це державне свято, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль – 19, 20 та 21 червня.
Особливу увагу необхідно звернути на 19 червня, адже це Троїцька поминальна субота, коли віряни молиться за померлих рідних та близьких.
А ще у червні починається Петрів піст. Він триватиме 14 днів – з 28 червня до 11 липня.
Повний церковний календар на червень 2021 – у матеріалі на Фактах ICTV.