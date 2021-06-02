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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Доступ до ексклюзиву: Apple TV тепер є на Android

Apple

Додаток Apple TV тепер доступний в Google Play. Це означає, що відтепер його можна завантажити з магазину Android на свій телевізор або приставку.

Користувачі телевізорів на Android можуть отримати доступ до контенту Apple TV, не встановлюючи для цього фірмову приставку. А також дивитися ексклюзивний контент Apple Originals від Apple TV+. Однак спочатку потрібно оформити підписку.

На початку 2021 року компанія Google повідомила про те, що додаток Apple TV тепер доступний для всіх сторонніх платформ Smart TV на базі Android.

Google запустив програму оцифрування документів

Напочатку квітня компанія Google запустила програму, яка скануватиме документи будь-якого розміру, а також систематизуватиме і зберігатиме їх у Google Drive.

Онлайн-сервіс називається Stack. Він може перетворити документ на PDF-файл, витягти з нього найважливішу інформація та автоматично зберегти його.

Джерело: Google Play

Фото: Unsplash

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