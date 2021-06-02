Неправильно вважати, що іменини – те саме, що і день народження. Насправді, це пов’язано з християнством – його мучениками та святими.

Відповідно до цього і визначається, у який день людина з тим чи іншим ім’ям має православні іменини. А святий, якому “належить” цей день, стає нашим ангелом-охоронцем.

Іменини можна відзначати хоч кілька разів на рік на відміну від дня народження. Раніше дітям навіть імена добирали відповідно до того, у який день святого вони з’явились на світ.

Факти ICTV розкажуть тобі, хто та коли відзначає іменини у червні за православним календарем.

Православні іменини чоловіків у червні

1 червня – Микола, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Корнилій, Сергій, Антон, Валентин, Віктор, Григорій, Ігнат, Максим, Матвій, Митрофан, Павло, Ян.

2 червня – Олексій, Іван, Олександр, Йосип, Микита, Тимофій, Ян.

3 червня – Ярослав, Костянтин, Федір, Михайло, Андрій, Кирило, Єлисей, Теодор.

4 червня – Федір, Михайло, Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Павло, Яків;

5 червня – Михайло, Олександр, Андрій, Опанас, Василь, Геннадій, Давид, Данило, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Микита, Петро, Роман, Сильвестр, Федір, Яків, Афанасій.

6 червня – Василь, Іван, Федір, Григорій, Іван, Маркіян, Мелентій, Микита, Семен, Сергій, Степан, Фелікс, Християн, Теодор, Ян.

7 червня – Інокентій, Іван, Федір, Роберт, Теодор, Ян.

8 червня – Іван, Олександр, Георгій, Карпо, Макар, Маркіян, Єгор, Ян.

9 червня – Петро, Іван, Купріян, Леонід, Леонтій, Ян.

10 червня – Петро, Дмитро, Олександр, Захар, Ігнатій, Микита, Павло, Денис, Іраклій, Макар, Микола.

11 червня – Іван, Андрій, Олександр, Костянтин, Федот, Богдан, Лука, Ян.

12 червня – Василь, Іларіон, Ісаакій, Яків.

13 червня – Микола, Роман, Борис, Остап, Філіп.

14 червня – Василь, Валерій, Денис, Харитон, Юстин, Гавриїл, Давид, Павло.

15 червня – Дмитро, Костянтин, Іван, Олександр, Андрій, Марин, Никифор, Ян.

16 червня – Дмитро, Михайло, Афанасій, Денис, Лук’ян, Павло, Феодосій, Юліан.

17 червня – Петро, Єлизар, Іван, Митрофан, Назар; Ян.

18 червня – Петро, Костянтин, Федір, Михайло, Ігор, Леонід, Марк, Маркіян, Аполлон, Гавриїл, Георгій, Єгор, Микола, Теодор.

19 червня – Георгій, Ростислав, Єгор, Ілларіон, Рафаель.

20 червня – Володимир, Микола, Василь, Михайло, Олександр, Антон, Іван, Клавдій, Степан, Тарас, Федот, Афанасій, Богдан, Валентин, Веніамін, Віктор, Григорій, Ігнат, Лев, Павло, Петро, Тарас, Ян.

21 червня – Василь, Костянтин, Федір, Маркіян, Павло, Теодор.

22 червня – Олексій, Іван, Олександр, Кирило, Рафаель, Ян.

23 червня – Олексій, Василь, Іван, Олександр, Тимофій, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій, Ян.

24 червня – Варфоломій.

25 червня – Петро, Іван, Андрій, Арсеній, Онуфрій, Степан, Тимофій, Юліан.

26 червня – Іван, Андрій, Олександр, Сава, Яків, Данило, Дмитро, Ян.

27 червня – Володимир, Микола, Георгій, Єлисей, Мстислав, Олександр, Єгор, Йосип, Павло, Серафим.

28 червня – Семен, Федір, Григорій, Михайло, Степан, Теодор.

29 червня – Петро, Тихон, Костянтин, Михайло, Никифор.

30 червня – Савелій, Йосиф, Кирило, Климент, Микита, Никифор, Клим, Максим, Еммануїл.

Іменини жінок у червні

1 червня – Анастасія, Зосима.

2 червня – Сюзанна, Ніна.

3 червня – Альона, Олена, Ілона.

4 червня – Софія, Емма.

5 червня – Дар’я, Дарина, Марія, Єфросинія.

6 червня – Оксана, Ксенія, Палладія, Суссанна.

8 червня – Альона, Олена, Ілона.

9 червня – Анастасія, Діана, Іона, Феодора.

10 червня – Альона, Ілона, Еллада.

11 червня – Марія, Фаїна, Феодосія.

12 червня – Наталя.

13 червня – Христина.

14 червня – Віра, Харита.

15 червня – Марія, Уляна, Юліана.

16 червня – Клавдія.

17 червня – Софія, Марфа, Марта, Зосима, Марія.

18 червня – Ірина.

19 червня – Сюзанна, Фекла, Іванна, Софія, Сусанна, Юліана.

20 червня – Сюзанна, Марія, Валерія, Зінаїда, Артемія, Сусанна, Калерія.

21 червня – Іванна, Меланія.

22 червня – Марія, Магдалина, Марфа, Марта, Маріанна, Фекла.

23 червня – Антоніна.

24 червня – Марія.

25 червня – Анна.

26 червня – Анна, Пелагея, Олександра, Килина, Антоніна.

30 червня – Олександра, Палагея.